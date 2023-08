ANNONS

Det har varit på gång ett tag. Nu står det klart att Lasse Nielsen lämnar Malmö FF, här kommer han spela härnäst.

Lasse Nielsen anslöt till Malmö FF 2017, och det blev guld direkt. Därmed inkasserades det 20:e guldet i föreningens historia.

Nu står det klart att veteranen lämnar efter sex år. Nu går flyttlasset vidare till Turkiet och han får Göztepe SK som ny klubbadress.

Idag slutfördes övergången för Lasse Nielsen från Malmö FF till den turkiska klubben Göztepe SK.



Lasse Nielsen anslöt till Malmö FF från belgiska KAA Gent inför säsongen 2017. Han var en av de bärande spelarna när MFF samma år säkrade det 20:e SM-guldet och kunde brodera en andra stjärna på matchtröjan. Under 2018 var Lasse Nielsen den spelare i truppen som spelade flest matcher när laget vände en svag säsongsinledning till en tredjeplats och nådde framgångar i Europa League.



Inför säsongen 2019 förlängde han kontraktet med MFF och efter en längre skadefrånvaro kämpade han sig tillbaka till startelvan och kunde bidra till nya europeiska framgångar under hösten. Även 2020 var delvis präglat av skador men återigen kom Lasse Nielsen tillbaka till hösten och var med och säkrade ett nytt SM-guld.



Under den minnesvärda säsongen 2021 blev det en ny kontraktsförlängning, samtidigt som MFF både vann SM-guld och kvalificerade sig för gruppspel i Champions League. När Malmö FF förra året spelade hem den första cuptiteln sedan 80-talet var det Lasse Nielsen som ledde laget ut till finalen på Tele2 Arena med lagkaptensbindeln runt armen.



Totalt blev det 217 tävlingsmatcher för Malmö FF under en av de mest framgångsrika perioderna i föreningens historia. Tack för allt du bidragit med, Lasse. Lycka till framöver!



Daniel Andersson, sportchef

– Lasse har varit en konstant som hållit hög nivå under en lång och framgångsrik period i Malmö FF:s historia. Utöver det har han varit ett föredöme både på och utanför planen. När Lasse nu önskade att testa något nytt vill vi inte stå i vägen.



– Jag vill tacka Lasse för alla hans år i Malmö FF och hoppas att vi kan ses på Eleda Stadion framöver för en mer formell avtackning.



Lasse Nielsen

– Tack för allt. Det har varit en ära att representera den här föreningen och de här supportrarna. Vi har haft många bra stunder tillsammans. Tre SM-guld, en cupvinst, Champions League och Europa League. Nu börjar ett nytt kapitel men det kommer bli väldigt tufft att lämna allt detta. Vi kommer sakna den här föreningen och staden väldigt mycket. Jag hoppas att vi ses igen. Jag kommer fortsätta följa MFF och jag hoppas att killarna kan ta hem guldet till Malmö.