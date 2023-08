ANNONS

Joakim Persson har varit Sirius kanske bästa spelare i år men mot Malmö FF igår kväll fick han inleda på bänken, något han inte hade räknat med.

– Jag ska inte ljuga, jag var förvånad, säger han till UNT.

Inför gårdagens match mot Malmö FF hade Joakim Persson gjort mål i två raka matcher och yttern har varit Sirius kanske bästa spelare i år.

Därför var det förvånande för såväl honom själv som många andra när det stod klart att han skulle inleda på bänken i går.

– Jag ska inte ljuga, jag var förvånad. Det är bara att fokusera på att hoppa in, det var det jag gjorde i stället för att tänka på varför man inte startar, säger han till UNT.

Christer Mattiasson förklarar för tidningen varför han valde att börja med Persson på bänken.

– Tanken var att få in honom i andra med farten. Vi spelade ett 5-4-1 i första halvlek och Wessam Abou Ali är vår bästa anfallare. Jag väljer att ta två yttrar som ska in och hjälpa till centralt och där kanske inte Jockes bästa kvaliteter är. När vi gick över till det andra systemet så är han given i laget. Det var ett val jag gjorde så får jag titta på det sen, säger Mattiasson.

Efter gårdagens 3–1-förlust infinner sig Sirius på kvalplats.