ANNONS

Malte Påhlsson byttes in efter Marko Johanssons utvisning mot AIK.

Nu ska han försöka rädda kvar Halmstad i allsvenskan, samtidigt som han sitter med ett utgående kontrakt.

– Tänker man för mycket på framtiden kan det störa en i nuet, säger han till Hallands-Posten.

24-åringen slängdes in i hetluften efter att Marko Johansson visades ut mot AIK. När Halmstad nu går in i den absoluta slutfasen av säsongen gör man det med en målvakt som fått agera back-up under en längre tid.

– Jag har jobbat hårt för det och nu kommer troligtvis chansen och det är jag jävligt taggad på, säger målvakten till Hallands-Posten.

Malte kan rädda kvar sitt Halmstad i den högsta serien, men inför den kommande säsongen står målvakten utan kontrakt.

– Jag vill gå in och göra det så bra som möjligt på söndag, sedan vad det leder till i framtiden kan inte jag styra över. Det viktigaste för mig är att göra det så bra som möjligt och hjälpa laget ta tre poäng på söndag. Det är det absolut viktigaste. Tänker man för mycket på framtiden kan det störa en i nuet, säger han till tidningen.

Halmstad har med två omgångar kvar fem poäng ner till Brommapojkarna på negativ kvalplats.