Degerfors IF åkte ur allsvenskan.

Nu meddelar klubben att Peter Gwargis inte blir kvar till nästa säsong.

– Det har varit väldigt speciellt, säger spelaren till klubbens hemsida.

Gwargis plockades inför säsongen in på lån från Malmö FF. Nu flyttar mittfältaren tillbaka till Malmö igen.

- Jag är tacksam för att jag fick chansen att komma tillbaka till fotbollen i Degerfors IF. Under min tid i föreningen har jag fått träffa fantastiska människor så som Stisse och Bengan. Det har varit väldigt speciellt för mig att få uppleva Degerfors IF och jag önskar laget ett stort lycka till framöver, säger han på klubbens hemsida.

Peter Gwargis gjorde 24 matcher för Degerfors under allsvenskan 2023. Han sitter på ett kontrakt med mästarklubben över säsongen 2024.

