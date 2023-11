ANNONS

Grupperna till Svenska Cupen 2024 är nu färdiga. Dessa lag kommer slåss med varandra med målet att ta hem pokalen.

Med åtta grupper om fyra lag i varje grupp är det 32 lag som i slutändan har chansen att stå som cupmästare.

Flera intressanta möten utlovas där bland annat två derbyn kommer utspelas. I Göteborg kommer GAIS och Örgryte att ställas mot varandra - medan Trelleborg och Helsingborg ställs mot varandra i Skåne.

Så här ser grupperna ut.

Grupp 1: Malmö FF, Varbergs Bois, Östers IF, IFK Luleå.

Grupp 2: IF Elfsborg, Degerfors IF, GAIS, Örgryte IS.

Grupp 3: BK Häcken, IF Brommapojkarna, Östersunds FK, Landskrona Bois.

Grupp 4: Djurgårdens IF, IFK Göteborg, Skövde AIK, Nordic United.

Grupp 5: IFK Värnamo, Halmstads BK, Trelleborgs FF, Helsingborgs IF.

Grupp 6: Kalmar FF, AIK, Gefle IF, Örebro SK.

Grupp 7: Hammarby IF, Mjällby AIF, Västerås SK, Gif Sundsvall.

Grupp 8: IK Sirius, IFK Norrköping, IK Brage, Utsiktens BK.

Finalen kommer spelas den 9:e maj.

TV: