Klart: Så spelas allsvenskan omgång 13-26

Fler allsvenska speldagar och tider är nu satt.

Denna fredag har omgång 13 till 26 spikats.

Allsvenskan är i gång för fullt och nu har speldagar och tider för majoriteten av säsongens matcher fastställts.

Denna fredag står det klart hur och när omgång 13 till 26 spelas.

Se omgång 13 nedan:

Omgång 13:

Lördag 28 juni:

15:00 Hammarby – Halmstads BK

17:30 Östers IF – IK Sirius

Söndag 29 juni:

14:00 AIK – IFK Göteborg

14:00 Degerfors IF – IF Brommapojkarna

16:30 BK Häcken – GAIS

16:30 IFK Värnamo – IF Elfsborg

Måndag 30 juni:

19:00 Djurgården – IFK Norrköping

19:00 Mjällby AIF – Malmö FF

Samtliga matcher under omgång 13 till 26 går att hitta här:

https://x.com/SEF_Elitfotboll/status/1920811088574124154