Dalkurd FF kan tvångsdegraderas från Ettan Norra.

Detta då klubben inte har beviljats elitlicens, enligt SvFF:s hemsida.

I årets Ettan Norra slutade Dalkurd FF trea efter Sandviken och Nordic United.

Men nu så riskeras deras plats i serien.

Svenska Fotbollförbundet har nämligen släppt en rapport om elitlicenser inför 2024.

“Licensnämnden har beviljat elitlicens avseende år 2024 för samtliga klubbar i Allsvenskan, Superettan, OBOS Damallsvenskan och Ettan samt klubbarna i Elitettan, förutom DK Elit AB i Ettan och Ifö Bromölla IF i Elitettan.", går det att läsa på förbundets hemsida.

Då har alltså Dalkurd FF inte lyckats uppnå kriterierna för att få sin licens godkänd.

“DK Elit AB har inte levererat intyg angående betalningar per 31 augusti 2023 och har i övrigt inte levererat tillräckligt stödjande dokument avseende dem fortsatta driften under hela nästkommande år, med hänsyn till de många betalningsanmärkningar som förelegat under år 2023, och uppfyller därmed inte kravet för att kunna få elitlicens för år 2024.”, lyder förbundets förklaring.

Det här riskerar då alltså att klubben kan tvångsdegraderas till divison 2 till 2024.

