JUST NU: Så startar Djurgården i premiären

Djurgårdens IF och Skövde AIK går in i cupgruppspelet under kvällen.

Följande spelare får chansen från start.

De flesta allsvenska lag har avverkat sina respektive premiärer i svenska cupen, men för Djurgårdens IF är det först klockan 18.30 på måndagskvällen som tävlingssäsongen startar.

Då gästas man av Skövde AIK, som slutade på 13:e plats i superettan i fjol. Nu har startelvorna till mötet på Tele2 arena släppts. Hos Blåränderna saknas både Gustav Wikheim, Albin Ekdal, Max Croon och Theo Bergvall.

Så här startar lagen:

Djurgårdens IF: Widell Zetterström – Johansson, Tenho, Danielson, Radetinac – Leach Holm, Bergvall, Schüller – Fallenius, Hümmet, Vá.

Skövde AIK: O. Lindell – E. Lindell, Schyberg, Broman, Mikhail – Engström, E. Abraham, Ovsenek, Suljev – Skillermo, S. Abraham.