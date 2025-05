Sunderland med ena foten i play off-finalen

Sunderland och Coventry gör upp om en plats i play off-finalen till Premier League.

Efter den första halvleken i det andra semifinal-mötet har ”The Black Cats” ena foten i finalen.

Detta då man leder dubbelmötet med 2-1.

Sunderland tog sig till en fjärdeplats i Championship den här säsongen. Således knep man en plats i play off-spelet till Premier League.



Det innebar att man ställdes mot Oliver Dovins Coventry, där burväktaren just nu går korsbandsskadad.



I den första semifinalmatchen, som spelades på Ricoh Arena i Coventry, vanns av Sunderland med 2-1.



Således gick man in med en uddamålsledning till tisdagens returmöte på Stadium of Light.



Där slutade den första halvleken mållös, efter att båda lagen gått med full kraft framåt för att antingen döda eller komma in i matchen.



Med detta resultat går Sunderland vidare till play off-final, där Sheffield United väntar efter att ha krossat Bristol City med 6-0 över två möten.