Swedbergs Celta Vigo nära Europa-plats

Williot Swedberg gjorde mål mot Real Madrid och assist mot Sevilla.

Trots det bänkades han i kvällens La Liga-match mellan Real Sociedad och Celta Vigo.

Detta när hans ”Os Celestes” tog tre viktiga poäng efter en uddamålsseger.

För två veckor sedan fick Williot Swedberg hoppa in och göra mål mot Real Madrid.



Med detta i beaktning belönades han därefter med en startplats mot Sevilla förra helgen.



Då dröjde det inte mer än 19 minuter innan svensken passade fram till Ilaix Moriba som gjorde 1-0 för Celta.



Det var den tidigare Hammarby-spelarens fjärde assist i ligaspelet denna säsong. Totalt sett är han uppe i åtta poäng.



Trots den senaste tidens fina form fick Williot Swedberg inleda på bänken när hans lag gästar Real Sociedad på Estadio Anoeta.



Matchen var av största vikt för Celta Vigos chans på en Europa League-plats nästa år.



I slutet av den första halvleken gjorde också Celta matchens enda mål – efter att Alfon González nätat.



Det innebär att Celta Vigo nu står på 52 poäng och har fem poäng ner till Rayo Vallecano på en åttondeplats, med en match mer spelad.



Williot Swedberg byttes in med dryga tio minuter kvar. Carl Starfelt dras med en skada som håller honom borta från spel under en tid.