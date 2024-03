OFFICIELLT: Kalmar värvar Gersbach

ANNONS

Kalmar FF förstärker.

Alex Gersbach ansluter för allsvenskt spel.

- Jag är verkligen taggad, säger vänsterbacken till KFF:s hemsida.





Kalmar FF rustar inför allsvenskan 2024. Under torsdagen meddelar klubben att man plockar in vänsterbacken Alex Gersbach.26-åringen ansluter från Colorado Rapids i amerikanska MLS och har skrivit på ett kontrakt på ett och ett halvt år med smålänningarna.

Australiensaren Gersbach, är mycket nöjd över flytten.

– Jag kände under våra samtal att Kalmar FF är en familjär förening som kunde erbjuda en helhet som tilltalade mig och jag är verkligen glad att vara här. Jag har pratat med några av mina vänner från Sverige innan jag fattade beslutet och de hade bara gott att säga om staden, arenan och om föreningen. Det känns kul att vara tillbaka till Skandinavien och jag är verkligen taggad på att få sätta igång, säger han till KFF:s hemsida.





Kalmars sportchef Jörgen Petersson kommenterar också sitt senaste nyförvärv:

– Med Alex får vi in en ytterback med en stark defensiv profil. Han är bra en mot en och duktig i sitt duellspel. Det är också en spelare som gärna är delaktig i det offensiva spelet. Genom åren har han samlat på sig en hel del erfarenhet och har även några säsonger bakom sig i de nordiska ligorna efter sina år i Rosenborg och Århus. Vi gjorde första analysen på Alex redan under 2022 när han var i Grenoble men han blev sedan såld till Colorado inför 2023. När möjligheten dök upp för att kunna ersätta David Olafsson med Alex har vi jobbat hårt för att försöka få loss honom. Vi är nu glada över att ha hittat fram till en lösning.



Gersbach har sex A-landskamper för Australien på meritlistan. Ytterbacken har representerat klubbar som Grenoble, Århus, NAC Breda, Rosenborg, Lens och Sydney FC tidigare under karriären.