Per Frick tvingades avstå premiären mot IFK Värnamo och Simon Hedlund byttes ut under den första halvleken.

Nu kommer IF Elfsborg med uppdateringar om duon.

Per Frick fanns med i IF Elfsborgs startelva inför mötet med IFK Värnamo, men strax före avspark tvingades Boråsklubben till en ändring.

Frick utgick och den meriterade anfallaren ser inte heller ut att komma till spel mot Västerås SK i helgen.

– Per Frick har efter MR en mindre konstaterad muskelbristning i ljumsken och kommer ej att vara tillgänglig till helgens match mot Västerås, säger lagläkare Malin Carling via klubbens hemsida.

Simon Hedlund som gjorde ett av Elfsborgs mål i premiären tvingades bryta matchen i slutet av den första halvleken.

Trots detta så ser han ut att vara tillgänglig i helgen.

– Simon Hedlund klev av från matchen mot Värnamo med en känning i baksida lår. Ingen bristning har konstaterats efter MR, och vi hoppas ha honom redo till nästa match.

