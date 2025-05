Nguens lättnad efter målet: ”Det var på tiden”

Under måndagskvällen ställs IFK Göteborg mot Djurgården på Gamla Ullevi.

Då slog Tokmac Nguen till med sitt första allsvenska mål denna säsong.

– Det var på tiden, säger han till Max i paus.





Det var ett sargat Djurgården, som spelade match senast i torsdags, som gästade ett återhämtat IFK Göteborg som spelade sin senaste match för en dryg vecka sedan.



Då startade hemmalaget mest frenetiskt och tryckte på mot Djurgårdens planhalva direkt.



Däremot var det inte från det blåvita laget som matchens första mål skulle komma.



I den fjärde minuten fick Djurgården ett omställningsläge genom Matias Siltanen som hittade fram till landsmannen Santeri Haraala. Han stod i sin tur för en läcker vändning på kanten innan han passade fram till Tokmac Nguen som, efter en studsande mottagning, snyggt avslutade vid den bortre stolpen.



Målet var Nguens första allsvenska sådana denna säsong, vilket var till norrmannens lättnad.



– Om det (studsen) var perfekt så var det meningen. Det var bra gjort av “Santi” och jag får träff på den, vilket var på tiden, säger han till Max i paus.



När 25 minuter var spelade kom Imam Jagne till ett fint inspelsläge i boxen. Bollen slog han också in mot mål, via Marcus Danielson och in i eget nät. Således var matchen kvitterad.



Till den andra halvleken vill Nguen se ett Djurgården med större bollinnehav, och snabbare spel.



– Vi var lite passiva och vi måste ha lite mer boll.



– Vi måste vara lite snabbare med bollen, flytta den från höger till vänster så blir det bra. Vi ska gå in och snacka lite men det blir bra, avslutar Nguen.



Matchen pågår, följ den här!