JUST NU: Andra akten igång – Gulliksen byts in

Under måndagskvällen avslutas den åttonde allsvenska omgången.

Detta med ett stormöte mellan IFK Göteborg och Djurgården på Gamla Ullevi.

Matchen är igång – följ den här!

Efter sju allsvenska omgångar befinner sig IFK Göteborg på en tiondeplats i tabellen med tio poäng.



Djurgårdens IF har i sin tur spelat in åtta poäng på sex matcher, då deras bortamatch mot BP har flyttats fram på grund av avancemanget i Conference League.



Under måndagskvällen ställs de två storklubbarna mot varandra i en spännande kamp på Gamla Ullevis gräsmatta.



***



Ett sargat Djurgården, som spelade match senast i torsdags, som gästade ett återhämtat IFK Göteborg som spelade sin senaste match för en dryg vecka sedan.



Då startade hemmalaget mest frenetiskt och tryckte på mot Djurgårdens planhalva direkt.



I den fjärde minuten fick Djurgården ett omställningsläge genom Matias Siltanen som hittade fram till Santeri Haraala. Han stod i sin tur för en vin vändning innan han passade fram till Tokmac Nguen som snyggt avslutade vid den bortre stolpen.



Ett par minuter senare var hemmalaget nära att kvittera två gånger om. Först genom ett skott från Trondsen i täck och senare via ett inlägg från Heintz.



Med tolv minuter på klockan spelade Imam Jagne fram bollen till Adam Carlén som fick ett fint läge från straffområdeslinjen. Skottet var hårt, men gick över ribban.



När 25 minuter var spelade kom Imam Jagne till ett fint inspelsläge i boxen. Bollen slog han också in mot mål, via Marcus Danielson och in i eget nät.



Efter Blåvitts kvitteringsmål fortsatte hemmalaget att trycka på mot Djurgårdens box då man tog tillvara på det momentum man skapat.



Med 45 minuter på klockan skapade Göteborg ytterligare en chans. Denna gång via ett fint kombinationsspel på kanten som ledde fram till ett avslut på Manojlovic och ut till hörna.



Inför den andra halvleken gjorde Djurgården ett byte. Ut gick August Priske och ersattes av Tobias Gulliksen.





***



Startelvor:



IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Svensson, Erlingmark, Trondsen – Carlén, Kruse, Jagne – Markovic, Fenger, Heintz.



Djurgårdens IF: Manojlovic; Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Finndell, Siltanen – Alemayehu, Haarala, Tokmac – Priske.



I hemmalagets startelva har Stefan Billborn valt att göra tre förändringar. In istället för skadade Pontus Dahlberg kommer Elis Bishesari. Istället för Noah Tolf och Sebastian Clemmensen spelar Imam Jagne och Adam Carlén.



Jämför man dagens Dif-elva med den i derbyt mot AIK har de gjort sex förändringar. Detta i form av Miro Tenho, Albin Ekdal, Daniel Stensson, Adam Ståhl, Zakaria Sawo och Tobias Gulliksen som inte finns med från start. Det gör istället Jacob Une, Hampus Finndell, Matias Siltanen, Isak Alemayehu, Santeri Haarala, Tokmac Nguen och August Priske.



Med på Djurgårdens bänk finns även 15-årige Alexander Anderssson som, om han får göra debut, blir den yngsta allsvenska spelaren någonsin.