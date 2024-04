ANNONS

Västerås SK tar emot IF Elfsborg i hemmapremiären på Hitachi energy arena.

Matchen startar 16:30.

Nykomlingarna Västerås SK och serietvåan i fjol IF Elfsborg går in i allsvenskans andra omgång under söndagen. VSK spelar hemmapremiär sedan återkomsten till högstaserien när Elfsborg kommer på besök.

Västerås SK förlorade med uddamålet mot AIK i den första omgången, efter en stundtals fin insats. Elfsborg tappade 2–0 till 2–2 hemma mot IFK Värnamo i premiärmatchen.

Startelvor:

Västerås SK:

Fagerström – Magnusson, Nsabiyumva, Douglas – Gefvert, Linday, Åslund, Larsson – Johansson, Abdihakim Ali, Ahlinvi.

IF Elfsborg:

Bundgaard Sörensen – Larsson, Holmén, Yegbe, Hult – Söderberg, Jakob Thomasen – Qasem, Baidoo, Zeneli – Abdullai.

TV: