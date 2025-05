Därför valde Sandstø Värnamo: ”En familjär klubb”

Så sent som under måndagseftermiddagen presenterades han som ny tränare för IFK Värnamo.

Nu har Arne Sandstø för första gången uttalat sig till den svenska pressen.

– Jag tror det är viktigt att jobba i en klubb där man verkligen trivs, säger han till Värnamo Nyheter.



IFK Värnamo valde för ett par veckor sedan att sparka Ferran Sibila och Robin Asterhed, något som FD var först med att avslöja.



Nu har krisklubben gjort klart med en ny tränare.



Under måndagseftermiddagen presenterades norrmannen Arne Sandstø som ny huvudtränare.



De senaste dagarna har varit intensiva för 58-åringen som berättar att kontakten med Smålandsklubben togs för inte allt för lång tid sedan.



– Vi har hållit på och pratat i en veckas tid ungefär. Jag har haft en väldigt bra kontakt och diskussion med sportchef Jörgen Petersson och Jonas Thern. De har presenterat en klubb som är väldigt lik andra klubbar som jag varit i. En familjär klubb med bra människor. Jag tror det är viktigt att jobba i en klubb där man verkligen trivs. Då tror jag man gör ett bättre jobb, berättar han för Värnamo Nyheter.



Det blir heller ingen mjukstart för Sandstø som kommer att leda sitt lag i matchen mot Malmö FF på torsdag.



– Vi ska lägga upp en bra plan som vi ska jobba på de här två dagarna inför matchen mot Malmö FF. Jag ska titta på Malmö FF i kväll och jag har sett IFK Värnamos alla matcher.



Vad gäller norrmanens fotbollsfilosofi menar han att den i grunden är offensiv, och utgår från en viss känsla.



– Vi ska attackera. Och jag hoppas att vi ska kunna jobba in att vi snabbare ska kunna gå offensivt. Jag tycker IFK Värnamo har varit lite omständliga i sin fotboll. Det har gjort att Värnamo har fått spela mot ett samlat försvar och då blir det svårt. Vi ska försöka få fram känslan varför man en gång började spela fotboll och det är för att man älskar fotboll. Kan vi få fram den känslan så kan det bli bra, avslutar han.



Arne Sandstø kommer senast från FC Midtjylland, där han var assisterande tränare fram till årsskiftet ifjol.

Hans avtal med IFK Värnamo är skrivet över två och ett halvt år.