ANNONS

Han har vunnit SM-guld och cupguld med Djurgården, men den här våren har Jacob Une Larsson fått nöja sig med bänken.

Mittbacken menar själv att tålamod finns.

– Det är ganska svårt för mig att stå och ropa hallå när det sett ut som det gjort under våren, jag menar vi har inte släppt in många mål bakåt, säger han till FotbollDirekt.se.

Jacob Une Larsson hoppade in mot Malmö FF under torsdagskvällens toppmöte på Tele2 arena, detta efter Miro Tenhos skada i den första halvleken.

Han svarade själv för en omdiskuterad tackling på Oliver Berg som gjorde att även norrmannen tvingades utgå skadad.

Tacklingen fick Derek Cornelius, tidigare lagkamrat med Une Larsson i grekiska Panetolikos, att reagera efter MFF:s 1-0-seger: "Vi måste kolla på den tackling som Oliver Berg fick från dem i första halvlek. Det borde varit rött kort. Nu går han på kryckor. Domarna måste kunna kontrollera matchen och skydda oss spelare, sa en kritisk Cornelius till FD i den mixade zonen.

Une Larsson bad själv om ursäkt och konstaterade att han hoppas Berg snart är tillbaka på banan igen.

Duon var bara i Djurgården i en dryg månad tillsammans förra sommaren, detta eftersom Une Larsson under Bergs vår i Djurgården 2023 var iväg på ett 1,5 års långt lån i Panetolikos.

I somras återvände Une Larsson till Dif och spelade rikligt ihop med gamle parhästen Marcus Danielson i mittförsvaret, mittlåset som vann såväl Svenska cupen 2018 som SM-guld 2019 tillsammans.

Men med den finska landslagsmannen Miro Tenho invärvad i vintras har Une Larsson förpassats till bänken, en ny roll för 30-åringen som annars var en given startspelare såväl under Özcan Melkemichels som Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs ledning i Dif under förra sejouren i klubben.

– Det är en konkurrenssituation, oavsett vilket namn man har. Jag kör bara på, tänker inte längre fram än till nästa match. Jag känner mig själv i bra fysisk form. Sedan är det klart att jag önskat att spela mer, men som försvarsspelet sett ut… Det är ganska svårt för mig att stå och ropa hallå när det sett ut som det gjort under våren, jag menar vi har inte släppt in många mål bakåt. Nu med tajta schemat var jag beredd på att få komma in och spela. Nu blev det så efter Miros tråkiga skada, men jag har förberett mig bra och känner mig trygg. Det är bara att tuta och köra, säger Une Larsson.

Kunde du ändå föreställa dig en sådan här sits i Djurgården när du kom tillbaka från Grekland där du trivdes bra, att du skulle förpassas till bänken?

– Det är svårt att förbereda sig på det. När man väl spelar njuter man verkligen för att man vet om att det hela tiden är en pågående konkurrenssituation. Speltid är inget man kan ta för givet, utan det förtjänar man. Jag hoppas att mina träningsveckor och mitt spel i reservlagsmatcherna ger effekt.

Une Larsson fick i 94:e minuten se Erik Botheim från nära håll stöta in matchens enda mål på Tele2 arena och därmed rycker MFF i tabellen. På onsdag möts lagen i cupfinalen på skånsk mark.

– Jättebra chans för oss att studsa tillbaka. Nu har vi först Gais hemma i allsvenskan på söndag, så vi ska svara för en bra prestation då och därefter åka ner och hämta hem guldet. Så som matchen mot MFF nu slutade är det inte direkt svårt att hitta motivation.

Une Larsson har själv goda finalminnen mot MFF. På ett värmeböljande och smockat Tele2 den 10 maj 2018 gjorde han Djurgårdens 1-0-mål mot Magnus Pehrssons Malmö FF i en match som slutade hela 3-0 till Dif.

– Själva målet var väl inget att hänga i julgranen, jag petade in bollen på bortre men det var mäktigt att springa och fira framför klacken och Slakthuskurvan, det är scener som jag gärna upprepar på onsdag. Ja, jag ser jättegärna en favorit i repris med att näta framför vår publik i finalen, men så länge vi vinner är jag nöjd, säger Une Larsson med ett leende.

TV: