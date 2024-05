TRE PUNKTER: "Sämsta halvleken i år – men kvaliteten är skoningslös”

ANNONS

GÖTEBORG. Malmö FF vann stormötet mot IFK Göteborg med 3–0.

Här är Lucas Werdelins tre punkter från matchen.

Sämsta halvleken i år – men råkvaliteten är skoningslös

Malmö FF:s förlustmatch mot IF Elfsborg för någon vecka sedan lämnade mer att önska, men dagens första halvlek var spelmässigt under all kritik. Lågt tempo och märkliga passningar präglade skåningarnas första 45 minuter. Men ett offensivt uddlöst Blåvitt, ett precist inlägg från Sergio Peña och en vunnen duell av Erik Botheim räckte för att det skulle stå 0–1 på tavlan. 0–2-avslutet från Sören Rieks är ren och skär klass – och i halvtid hade MFF fått motståndarna som i en ask.

***

Har ni sett den här matchen förut?

I min bok var det kanske främst Malmö FF som gjorde Blåvitt bra under matchinledningen, men likväl var det hemmalaget som dikterade matchbilden. Men i takt med den trubbiga offensiven rann momentumet ut i sanden. Jag har bevakat IFK Göteborg på regelbunden basis under några år – och låt mig säga såhär: Jag har sett den här matchen förut.

Om inte Blåvitt snart börjar få valuta för sina spelövertag kan den här säsongen sluta illa. Tabellen visar kvalplats efter åtta omgångar – och frågan är om supportrarna har tålamod till att genomlida ytterligare en säsong i bottenträsket.

***

Det vill sig inte för Abraham

Efter den blytunga tiden i Groningen och Nederländerna fick Paulos Abraham ändå en lovande start i Blåvitt och känslan var att han hade kopplat greppet om en av de tre offensiva startplatserna. 21-åringen har faktiskt noterats för tre mål, men prestationerna har i ärlighetens namn varit dalande.

Abraham är förstås inte ensam i Blåvitts offensiva uppsättning om att inte prestera, men dagens insats var långt ifrån godkänd. Han kändes feltajmad i det mesta han gjorde och varierade felbeslut med dåliga passningar. Samtidigt är Paulos Abraham nog en av de med störst potential i dagens IFK Göteborg.

***

