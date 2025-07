Jens Cajuste är på väg bort från Napoli.

Nu vill PL-klubben Crystal Palace ha svensken.

Londonklubben ska ha lagt ett bud, enligt journalisten Nicolo Schira.

Jens Cajuste ser ut att lämna Napoli och sommar och tidigare har svensken uppgetts klar för turkiska Besiktas.

Nu rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira att överenskommelsen mellan Napoli och Besiktas inte har godkänts av Cajuste än. Enligt Schira är anledningen att Crystal Palace har lagt ett bud på svensken.

#Napoli have reached an agreement to sell Jens #Cajuste to #Besiktas since Saturday but the midfielder has not accepted yet, because he has received a bid from #CrystalPalace. Reflections ongoing. #transfers #CPFC https://t.co/vznHpdxRVn

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2025