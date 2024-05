ANNONS

Pontus Jansson kommer inte att finnas med när Malmö FF tar sig an IF Brommapojkarna i helgen.

Mittbacken förekommer nämligen i en förundersökning.

"Malmö FF ser med stort allvar på händelsen", skriver klubben via sin hemsida.

Tidigare under dagen så kom Sportbladet med uppgifter om att Pontus Jansson förekommer i en förundersökning där det visar sig att han har kopplingar till våldsamma MFF-huliganer.

Enligt uppgifterna ska Jansson bland annat ha berättat för huliganerna vilket hotell som Elfsborg bodde på inför guldmatchen ifjol.

Malmö FF meddelar nu att Jansson på eget initiativ meddelat att han förekommer en förundersökning, dock utan att ha gjort något olagligt.

– Alla vet att jag har ett stort engagemang för Malmö FF och stödet för föreningen och laget. När resultaten svek under 2022, spelade jag i England och blev då inbjuden i en chattgrupp där Malmö FF diskuterades. Mina avsikter var enbart av godo, jag ville se om det fanns något sätt som jag kunde bidra till att stärka stödet för laget och hjälpa till att vända lagets prestationer, säger Pontus Jansson via MFF:s hemsida.

"Efter att Pontus Jansson informerat Malmö FF och bilden av sammanhanget blivit tydligare står det klart att föreningen – utifrån vår värdegrund och den uppförandekod som alla spelare har att förhålla sig till – ser med stort allvar på den uppkomna situationen. Föreningen har därför nu inlett en intern utredning för att skapa en så tydlig överblick som möjligt av händelsen. Arbetet med utredningen sker så skyndsamt som möjligt, när den kan stå klar går i dagsläget inte att säga.

Pontus Jansson har förklarat att han är ångerfull och att han känner sig påverkad av den uppkomna situationen. Efter samråd mellan spelare och förening har ett gemensamt beslut fattats om att Jansson står över helgens match mot Brommapojkarna", skriver klubben via sin hemsida.

