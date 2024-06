ANNONS

STOCKHOLM. Malmö FF räddade 2-2 borta mot BP i 96:e minuten, men det var ett MFF som knappast imponerade inför semestern.

I stället var det Tim Waker som fram till skadan i 74:e minuten var det stora utropstecknet i den 26-gradiga värmen på Grimsta.

***

Ingen kan mäta sig med Tim Waker här

Han var länge borta på grund av skada, men har sedan comebacken för några veckor sedan visat sig vara otroligt värdefull för BP. Bäst i sitt lag mot Djurgården, matchens lirare i omgången därpå och nu mot MFF stal han showen helt efter skåningarnas ledningsmål genom att sprinta sig loss på vänsterkanten med en ruskig vart och därefter servera Vasic till den blixtsnabba kvitteringen. Han fortsatte sedan med sina älgliknande löpningar och frågan är om någon kan mäta sig med Waker när det kommer till just maxfart och genombrottskraft? Nä, här är 30-åringen sylvass. Sveriges Douglas Maicon (när brassen var ett pendeltåg i Inter och brasilianska landslaget), si señor! Tvingades dessvärre bryta matchen i 74:e minuten efter en smäll.

Brorsson, Hadzikadunic, Ahmedhodzic… Makolli?

Med Pontus Jansson out av redan känd anledning klev Elison Makolli in bredvid Derek Cornelius i mittförsvaret. Jag har tidigare under säsongen imponerats av 19-åringen när han fått chansen och i skuggan av just “Ponne” och den kanadensiska landslagsmannen är Makolli ett perfekt rotationsalternativ. Fortsätter han få spela kan han säkert växa ut som en i raden spännande mittbacksnamn som MFF tidigare fått fram i Franz Brorsson, Dennis Hadzikadunic, Anel Ahmedhodzic och Noah Eile.

Märkligt att Taha Ali inte startade

Han fortsätter att få sparsamt med starter, Taha Ali. Det är konstigt, för ofta är det dribblern som jag tycker känns piggast när han väl spelar. Nu gick alltså Hugo Bolin före, men efter en svag första halvlek utgick samme Bolin redan i paus och in kom Ali i ett rätt sömnigt MFF (det säger något när Johan Dahlin var skåningarnas bästa spelare i dag). Det var Ali som försökte hota BP mest i jakten på kvittering (som alltså kom i 96:e minuten). Stannar 25-åringen i sommar när han inte får den speltid som han själv önskar? Det är en befogad fråga, för internationellt intresse finns.

***