Under lördagen tränade England i Tyskland.

På planen fanns samtliga spelare, utom en.

Han heter Luke Shaw och kan missa resten av EM-slutspelet, enligt Sky Sports.



Det har länge stått oklart huruvida Englands vänsterback Luke Shaw skulle komma tillbaka i form till detta EM. Detta efter att han ådragit sig en muskelskada och bytts ut mot Luton Town i februari.



Under lördagen förväntades 28-åringen medverka på träningspasset men befann sig istället inomhus och tränade på egen hand. Att Shaw inte var med och tränade under fredag- och lördagen menar Sky Sports Rob Dorsett inte är ett gott tecken.

- Jag tror att det finns stora tvivel kring huruvida Luke Shaw kommer spela alls i EM. Han förväntades träna i går, men gjorde inte det. I stället tränade han på egen hand inomhus och gjorde samma sak i dag, säger Sky Sports Rob Dorsett.





Shaw själv uttalade sig tidigare denna månad till brittiska The Times och var då ångerfull kring planeringen.- Jag tror att jag pressade mig för hårt. Jag kom först tillbaka för snabbt och det slutade med en ny hälseneskada. Jag tänkte aldrig på EM. Jag tänkte på FA-cupfinalen. Jag tycker att det är bra att komma ut med det här, för det är nog många som undrar varför jag kan vara med i EM, men inte kunde spela med United, sade Shaw då till The Times.Nästa gruppspelsmatch, den sista, väntar på tisdag då England möter Slovenien. Just nu toppar man sin grupp (C) med fyra poäng, bakom sig har man Danmark och Slovenien på två poäng var.