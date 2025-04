JUST NU: Tottenhams kvittering döms bort

Under torsdagen tar Chelsea mot Tottenham Hotspur i ett hett Londonderby.

Då får svenske Lucas Bergvall åter chansen från start.

Matchen är igång – följ den på FotbollDirekt!

Det stundar ett Londonderby på Stamford Brigde mellan Chelsea och Tottenham Hotspur.



Under torsdagskvällen ska de två Londonklubbarna göra upp om tre viktiga poäng i Premier League där hemmalaget går in som favoriter.



Detta åtminstone sett till tabellplaceringarna där Chelsea just nu befinner sig på en sjätteplats – och Tottenham på plats 14. Lägg där till att Spurs-tränaren Ange Postecoglou har förlorat samtliga tre möten med Chelsea sedan han började sin tjänst.



Oaktat det ska det spelas fotboll, och detta med Lucas Bergvall från start. Efter en period med sjukdom under landslagsuppehållet får den 19-årige mittfältaren chansen från start i Spurs mittfält.



***



På Stamford Bridge dröjde det inte längre än 50 sekunder innan Chelsea, via Nicolas Jackson och senare Micky Van de Ven hade en boll i stolpen.



Med 18 minuter på matchuret var Chelsea ännu en gång nära att ta ledningen när Enzo Fernandez, och Tottenhams Udogie, hade en boll på mållinjen som Vicario till slut kunde greppa.



Klart var hur som helst att hemmalaget inledde klart bäst sett till antalet skapade chanser.



När den första halvleken var över gick båda lagen in i omklädningsrummen med en poäng var – då ställningen var 0-0. Detta trots att Chelsea, i den 45:e minuten varit nära att spräcka nollan genom Jadon Sancho – som tvingade Vicario till en fin parad.



Med fem minuter spelade av den andra halvleken slog Cole Palmer in ett inlägg som Enzo Fernandez snappade upp och nickade in 1-0 för Chelsea bakom en chanslös Vicario.



Kort därefter skulle Moises Caicedo göra 2-0 för Chelsea efter en misslyckad rensning från Lucas Bergvall. Efter fyra minuter VAR-granskning senare togs målet bort – för offside.



Med 64 minuter på klockan byttes Lucas Bergvall ut, till förmån för Pape Matar Sarr.



Med lite drygt 20 minuter kvar av matchen kvitterade just Sarr efter ett distansskott som styrts upp i ribban av Sanchez och sedan in. Även detta mål skulle komma att dömas bort efter en förseelse från Sarr i ett tidigare skede. Mittfältaren skulle även tilldelas ett gult kort.





***



Startelvor:



Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella – Caicedo, Fernandez, Neto – Palmer, Sancho, Jackson.



Tottenham Hotspur: Vicari; Spence, Romero, van de Ven, Udogie – Bergvall, Bentancur, Maddison – Odobert, Solanke, Son.