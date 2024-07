MFF krossade Halmstad – Bolin tvåmålskytt

ANNONS

Malmö FF ställdes mot Halmstads BK i återstarten av Allsvenskan.

Efter 90 minuter fotboll var MFF:s kross ett faktum.

Siffrorna skrevs till 5-1, Hugo Bolin gjorde två, Nanasi, Botheim och Christiansen ett var.





Det hade blivit dags för allsvensk återstart för Malmö och Halmstad. Matchen spelades på Eleda Stadion i Malmö och hade avsparkstid 16.30.Så här ställde lagen upp:Dahlin - Stryger, Jansson, Zätterström, Olsson - Berg, Christiansen, Berg Johnsen, Nanasi - Kiese Thelin, Botheim.

Halmstads BK: Erlandsson - Wallentin, Baffoe, Olsson, Nogueira - Eyfjolsson, Svedberg, Al-Ammari, Granath - Snaer Ingasson, Mohammed.



***

Efter de första 15 minuterna fotboll på Eleda Stadion kom matchens första MFF-skott på mål. Detta när Sebastian Nanasi drog till från håll – Erlandsson i HBK-målet hade koll och räddade.



I minut 22 kom matchens första mål, detta när Anders Christiansen fångat upp en boll som studsat på HBK-ben och placerat in 1-0. Detta var även dansken första allsvenska mål för året.



I minut 29 drog Birnir Snær Ingason till från håll efter Malmö-slarv på egen planhalva. Skottet var välplacerat invid den vänstra stolpen och matchen kvitterad. 1-1- efter en halvtimmes spel. Efter Halmstads kvittering vände matchbilden till bortalagets fördel och HBK skapade mer framåt än sina motståndare.



Då passade Malmö på att vända på matchbilden och återtog sin ledning. Sebastian Nanasi tog en fin löpning in i boxen och passade läckert fram till Isak Kiese Thelin som placerade in 2-1 för MFF.



När det var dags för halvtidsvila gick MFF in med en uddamålsledning – detta välförtjänt trots en stabil insats från HBK.



Den andra halvlekens inledning var Malmös, åtminstone sett till bollinnehavet och offensiva tendenser. Trots MFF-övertag var den andra halvleken mycket mindre chansrik och intensiv.



I den 75 minuten såg Malmö ut att stänga matchen när Erik Botheim gjort 3-1. Detta efter en MFF-kontring där Kiese Thelin spelat fram norrmannen som dribblat bort sin spelare och kyligt placerat in Malmös tredje mål för kvällen.



Det var dock inte slut där. I den 85:e minuten testade Sebastian Nanasi ett skott som styrdes ut till retur. Då passade den nyss inkomne Hugo Bolin på att göra sitt första, och Malmös fjärde, mål för dagen. Med två minuter kvar plockade Bolin upp en långboll från Moisander och chippade in sitt andra för dagen. 5-1 Malmö.