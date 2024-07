TRE PUNKTER: "350 dagar – AIK bröt förbannelsen"

ANNONS

350.

Så många dagar var det sedan AIK vann en bortamatch i Allsvenskan – tills idag.

Här är FD:s tre punkter från Halmstads BK – AIK på Örjans Vall.

Salétros revival – var återigen bäst

Ibland behöver ett lag inte spela sprudlande offensiv fotboll. Ibland räcker det att lägga ner ett hårt jobb och ha individuell briljans. En sådan match utspelade sig på Örjans Vall denna måndagskväll. AIK gjorde visserligen en bra match och var värdiga vinnare på alla parametrar men att det sprudlade om de svartgula anfallen – det är en överdrift. Däremot blixtrade man till när Omar Faraj och Anton Salétros kombinerade sig fram till ett inläggsläge. Den tog den senare hand om och prickade Rui Modesto vid den bortre stolpen. Inlägget var slaget i rätt riktning, med rätt fart och med en kvalitét som bara Anton Salétros kan. Han visade återigen att han är AIK:s viktigaste spelare, framförallt när han får offensivt utrymme.

Påpassligt piggt av Pittas

Ioannis Pittas då. Han hade kanske inte sin bästa match och misslyckade med att förvalta ett par lägen. Däremot var han vaken, pigg och påpasslig när Joseph Baffoe slog en alldeles för långsam hemåtpassning till Erlandsson. Mellan bollen och HBK-keepern stack AIK:s cypriot fram, snodde den och rullade in 2-0. Det var dock inte “bara” att rulla in den, han kom något ur vinkel och hade inte många meter att sikta på. In gick den däremot och målet var ett typiskt Pittasmål. Det är heller ingen egenskap man ska underskatta. Hade inte Pittas varit vaken, kommit först och rullat in bollen hade ledningen varit mycket skörare. Istället stängde de i princip matchen som innebar att…



AIK besegrade bortaspöket – efter nästan ett år

Senaste gången AIK vann en bortamatch var den 31 juli 2023, när de besegrade Sirius med 1-0. Målskytt då var Bilal Hussein som avgjorde i matchminut 89. Nästan ett år och 12 matcher senare var det dags igen när Halmstad BK blev laget som AIK kunde bryta förbannelsen mot. Visst, HBK skakade om AIK när André Boman reducerade i matchminut 83 efter en jättetavla av Nordfeldt. De sista minuterna blev säkerligen nervösa för AIK som inte ville tappa två poäng men sett till hela matchen var AIK överlägsna, till skillnad från sist det begav sig mot Sirius. Det blev tre viktiga poäng för ett blåsigt AIK och en prestation som övertygade. HBK stod inte för någon vidare insats och får fokusera på framtida bataljer.