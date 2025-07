Saidou Alioum, 21, lämnar Hammarby.

Yttern är klar för IFK Göteborg.

– Han kommer in med rätt attityd och en stor vilja att utvecklas i vår miljö, säger sportchef Hannes Stiller.

IFK Göteborg värvar från en allsvensk konkurrent. Under tisdagen står det klart att den 21-åriga Saidou Alioum ansluter från Hammarby.

– Det känns väldigt bra att vara här och mina första intryck är extremt positiva, säger yttern i ett uttalande.

Alioum anslöt till Hammarby i början av 2023. Sedan dess har han spenderat två sejourer på Cypern i Omonia Nicosia. 21-åringen har kritat på ett kontrakt över fyra år med ”Blåvitt”.

– Omonia hittade en naturlig och bra roll för Saidou som passade hans egenskaper väldigt väl. Vi hoppas och tror att det ska fungera minst lika bra här hos oss i Blåvitt. Saidou har en bevisad förmåga att hota i sista tredjedelen, säger sportchef Hannes Stiller och fortsätter:

– Han kan spela på flera positioner i anfallet och har egenskaper som passar väldigt bra in i vårt sätt att spela – han är explosiv, orädd och har ett driv i sitt djupledsspel. Vi har följt honom noga både under tiden i Sverige och på Cypern, och i vår organisation har vi sedan tidigare mycket god kännedom om honom även som person. Han kommer in med rätt attityd och en stor vilja att utvecklas i vår miljö.

Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, i ett uttalande:

– Vi tackar Alioum för tiden i Hammarby och önskar honom stort lycka till.

IFK Göteborg ligger på sjundeplats i allsvenskan efter 13 omgångar.