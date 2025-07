Klart: Arrizabalaga lämnar Chelsea – klar för Arsenal

Kepa Arrizabalaga lämnar Chelsea.

Den spanska målvakten är nu klar för Arsenal, det meddelar klubben via ett uttalande.

Den spanske landslagsmålvakten Kepa Arrizabalaga har under den senaste säsongen varit på lån i Bournemouth från Londonklubben Chelsea. 30-åringen har även varit utlånad till Real Madrid och har under sina två senaste år inte spelat i Londonklubben.

“Jag är verkligen glad över att vara här. Klubben har stora ambitioner och jag ser fram emot framtiden”, säger Kepa i ett uttalande via klubben.

Welcome to The Arsenal, Kepa Arrizabalaga ❤️

— Arsenal (@Arsenal) July 1, 2025