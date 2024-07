ANNONS

Jacob Widell Zetterström är på väg bort från Djurgårdens IF.

Efter vinsten mot IF Elfsborg flyger målvakten till England.

– Vi är överens om villkoren, men en viktig del är att man får åka dit, bekanta sig och undersökas, säger Bosse Andersson enligt flera medier.

Jacob Widell Zetterström, 26, har länge ryktats vara på väg bort från Djurgårdens IF. Succémålvakten har stått för en fin vår, och uppges närma sig en flytt till Derby County i engelska The Championship.

– England är drömlandet, jag har följt engelsk fotboll hela mitt liv, sa 26-åringen till FotbollDirekt i veckan.

Efter 2–1-segern mot IF Elfsborg under söndagen bekräftade sportchef Bosse Andersson att målvakten reser till England för att besöka en klubb. “JWZ” ska flyga under söndagskvällen, men den försenade avsparkstiden efter kraftigt regn och åskoväder riskerar att ställa till det för målvakten.

– Det är inga konstigheter. Han har fullständig panik, det är en timme försenat. Hans mamma står och väntar utanför, säger sportchefen enligt flera medier.

Andersson fortsätter:

– Vi har en diskussion. Vi är överens om villkoren, men en viktig del är att man får åka dit, bekanta sig och undersökas. Det har morgondagen till. Han kommer att vara tillbaka i Stockholm på måndag kväll.