”Jag har såklart stora drömmar” – Holmberg om succéstarten

Smilla Holmberg, 18, har gjort fyra mål på lika många damallsvenska matcher för Hammarby i år.

Efter succéstarten lär inte intressenterna vara få – detta samtidigt som 18-åringen spelar för sina drömmars klubb.

– Jag är uppväxt här på Söder och med klubben Hammarby, säger hon till FotbollDirekt.



Två mål mot Växjö, ett mot Linköping och ett mot Rosengård. I den senaste damallsvenska matchen mot BP gick Smilla Holmberg mållös.

Vad gick fel?

– Jag vet inte, jag försökte att bidra så mycket offensivt som jag kunde men det är inte alltid det blir mål, säger Holmberg och skrattar.

– Men jag tycker ändå att det är viktigt att vi gör fyra mål i den matchen även om vi kanske inte presterar vårt bästa. Vi är taggade inför Malmö nästa.

Den ovanstående frågan har sin utgångspunkt i komiken men antyder likväl att den 18-årige högerbacken har inlett säsongen alldeles utmärkt. Frågar man Holmberg själv har inte målen kommit som någon blixt från en klar himmel, utan från hårt jobb.

– Det är såklart kul att göra poäng och få utdelning så här i början. Det är någonting jag har jobbat hårt med. Jag har ändrat min positionering, varierat mitt spel lite mer vilket har gjort att jag har hamnat i lite andra situationer än vad jag gjorde förra säsongen. Det är klart att det är skönt att få utdelning redan från början men jag försöker att göra mitt bästa både offensivt och defensivt samt bidra så mycket jag kan till laget.

Den här effektiviteten framåt. Har du alltid haft den i dig?

– Inte riktigt. Jag skulle säga att det är någonting vi har jobbat med både i år och förra året. Att få den sista slutprodukten i inläggen, variationen i mitt spel, om jag ska gå insida eller utsida, kombinera centralt och inte vara så ensidig i det jag gör. Det har gjort att jag har utvecklats till den här säsongen.

Med sina blott 18 år är hon långt ifrån en i mängden som kontinuerligt spelar damallsvensk fotboll vecka in och vecka ut. Det ser hon dock enbart fördelar med.

– Det är fantastiskt kul. Fotboll är väldigt roligt just nu och det känns som att jag har jobbat väldigt hårt för att ha kommit dit jag är idag. Jag njuter av varje sekund och det är superkul.

Hur mycket betyder Hammarby för dig?

– Extremt mycket. Jag är uppväxt här på Kanalplan och på Söder och klubben Hammarby har alltid legat mig närmast om hjärtat. Att få göra det (spela fotboll, reds anm) just här i Bajen är otroligt kul.

Även om Smilla Holmberg just nu lever sin barndomsdröm drömmer hon om att en dag bli utlandsproffs. Det är dock inte något som upptar allt för mycket av hennes tankekraft.



– Jag har såklart stora drömmar men just nu är det mer att fokusera på här och göra det bästa jag kan varje match och vinna matcher med Bajen. Jag vill bidra så mycket jag kan, fokuset ligger på Bajen och nästa match. Det (framtiden) är kanske inte någonting man tänker på så mycket heller.



Finns det en drömliga?

– Jag skulle inte säga att det finns en drömliga, utan det är det som är bäst för mig just då, avslutar stjärnskottet.