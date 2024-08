ANNONS

Allsvenskan fyller 100 år och firar detta med dubbla jubileumsomgångar.

Därför passar även FotbollDirekt på att celebrera.

Här är fem allsvenska rekord du kanske inte visste om.

Allsvenskan firar 100 år, och detta i stor stil. Denna, och nästa, helg firas jubileet med att klubbarna spelar sina matcher i en nytappning av matchtröjorna som bars för ett sekel sedan. I och med att den bästa svenska fotbollsligan fyller tresiffrigt passar även FotbollDirekt på att fira – med fem allsvenska rekord du kanske inte visste om?

1. Allsvenskans första utländska domare

Ett ständigt hett diskussionsämne i den allsvenska fotbollen är de som dömer matcherna. Rättskiparna får ofta utstå kritik, ömsom befogad, ömsom det motsatta. Något som en del personer vill se i den svenska fotbollen är utländska domare då de anser att det skulle höja nivån. Faktum är dock att vi redan har sett detta, för närmare 100 år sedan (1925) då Sophus Hansen från Danmark blev den första utländska domaren att döma en allsvensk fotbollsmatch. Hansen hade även en tämligen framgångsrik fotbollskarriär på sitt CV. Han var bland annat med och tog OS-silver med sitt Danmark, i Stockholm år 1912.

2. Allsvenskans första utländska spelare

När vi ändå är inne på icke inhemska markbrytare i den svenska fotbollen kan vi gott nämna den första utländska spelaren. Jämfört med domare Hansen dröjde det ett bra tag innan vi fick se en utländsk fotbollspelare i allsvenskan. Detta på grund av att det fram till 1974 inte var tillåtet att ha annat än svenska spelare i högstaserien. Samma år som regeln slopades blev Ronnie Ronald Powell historisk när han spelade allsvensk fotboll för sitt Brynäs IF. Engelsmannen blev därtill allsvenskans första utländska målskytt när han gjorde 1-0 mot IFK Norrköping i den andra matchen av serien 1974.

3. Flest matcher på bänken innan debut

Att “nöta bänk”, eller vara avbytare, är en företeelse som samtliga fotbollsspelare har fått uppleva någon gång i sin karriär. Den spelare som har upplevt det flest gånger, utan att bytas in och göra debut, är Fredrik Larsson som spelade för Helsingsborgs IF mellan 1993-2003. Under det decennium som målvakten tillhörde Helsingborg spelade han 35 matcher för klubben. Den första i Allsvenskan kom efter 128 (!) raka matcher på bänken. Ett helt sinnesjukt facit – snacka om pannben!

4. Allsvenskans snabbaste utvisning

Den 23 juni 2013 spelade Åtvidabergs FF mot Syrianska FC på Kopparvallen inför 3520 åskådare. Matchen slutade med en 1-0-seger för hemmalaget efter att Viktor Prodell nätat i den 72:a minuten. Det var dock inte Prodells mål som slog någon form av rekord denna söndag – det gjorde däremot Rabi Elia. I den 86:e minuten byttas Syrianska-spelaren in, en minut senare visade domare Kristoffer Karlsson upp det röda kortet. Därmed slog mittbacken allsvenskt rekord då han drog på sig den snabbaste utvisningen – någonsin.

5. Allsvenskans snabbaste hattrick

Att göra tre mål i en och samma match är en bedrift i sig. Att göra det snabbast av alla genom historien är en ännu större sådan. Tre mål på tre minuter, så lyder rekordet för allsvenskans snabbaste hattrick. Som om det inte var nog delar två före detta spelare på detta rekord. Den 21 oktober 1928 gjorde Helsingborgs IF:s Knut Kroon tre mål på lika många minuter när HIF krossade IFK Eskilstuna med 13-1 på hemmaplan. Den 28 oktober 1934 tangerade Tobie Svensson rekordet när hans Halmstads BK slog Gelfe IF med 4-2 i Halmstad. Slå det om du kan!

* Samtliga rekord är hämtade från svenskfotboll.se