Djurgården tar emot AIK i säsongens andra tvillingderby.

Då vill Tokmac Nguen se sitt lag ta en seger för supportrarna.

– För fansen och för allihop är det på tiden att ta en seger, säger han till FotbollDirekt.

Tokmac Nguen, 30, fick en flygande start på tiden i Djurgårdens IF. Norrmannen smällde in fyra mål och två assist på elva allsvenska framträdanden. Speltiden var dock begränsad under våren, tillföljd av en längre avstängning och skadeproblematik, och när 30-åringen kommit in i kontinuerligt spel var olyckan framme.

Det var i bortaförlusten mot Kalmar FF som Tokmac fick en allvarlig smäll och tvingades kliva av efter bara 13 minuter. Nu är stjärnan tillbaka och stod för ett inhopp i segern mot finska Ilves som tog Djurgården till Conference League-playoff.

– Jag ville ju starta, men det tror jag inte hade varit så smart. Det kommer många viktiga matcher, säger stjärnan till FotbollDirekt.

Under söndagen gästas Djurgården av ärkerivalerna AIK i säsongens andra tvillingderby. Tokmac Nguen ser fram emot matchen – men är väl medveten om Blårändernas tunga historik mot AIK.

– De matcherna lever som vanligt ett eget liv, säger han och fortsätter:

– Det är på tiden att ta en seger – för fansen och för allihop är det på tiden att ta en seger.

Kommer du kunna starta derbyt?

– Det vet jag inte. Vi tar det match för match och ser hur kroppen reagerar. Det är många matcher som kommer.

Hur har kroppen reagerat?

– Bra, bra. Det känns bra, avslutar han.

Derbyt sparkas igång klockan 14:00 på Tele2 arena.

