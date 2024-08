Hammarby bekräftar: Finns intresse för Strand

ANNONS

Simon Strand ryktas lämna Hammarby.

Enligt Expressen är ytterbacken nära en klubb i Tyskland.

– Det finns intresse från andra klubbar, säger Mikael Hjelmbeg till Fotbollskanalen.

Simon Strand, 31, värvades till Hammarby IF från IF Elfsborg inför säsongen 2023. Under nye tränaren Kim Hellberg har ytterbacken inte hittat rätt, och nu uppges Strand vara nära att lämna Stockholmsklubben.

Enligt Expressen ska 31-åringen vara nära en flytt till en klubb i den tyska tredjeligan. Vilken klubb det handlar om framgår inte av uppgifterna, men tidningen skriver att tyskarna jobbar för att säkra en värvning av Strand innan fönstret stänger på fredag.

Samtidigt är Strand inte med i den truppen som ska möta IFK Stocksund i svenska cupen under torsdagskvällen.

– Det jag kan säga är att jag hade ett snack med Simon i går. Han är inte borttagen från vår sida, men vi kom överens om att han inte är med i cupmatchen i kväll, säger sportchef Mikael Hjelmberg till Fotbollskanalen.

Hjelmberg bekräftar att det finns intresse för ytterbacken.

– Det finns intresse från andra klubbar, säger han.

– Simon gjorde ett jättebra jobb för oss förra året och bidrog på ett fantastiskt bra sätt. Han är också en väldigt uppskattad lagkamrat och en jättebra kille som jobbar stenhårt på träningar. I år har det inte blivit lika mycket speltid, vilket såklart är en anledning till att vi är där vi är i dag, säger sportchefen.

TV: