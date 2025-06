Uppgifter: Osimhen nära saudisk klubb – monsterlönen

Victor Osimhen ser ut att lämna Europa för spel i Saudiarabien.

Galatasaray-anfallaren väntas gå till Al-Hilal.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Victor Osimhen var utlånad till Galatasaray från Napoli i förra säsongen. Nu kan den nigerianske anfallaren göra ytterligare en flytt – denna gång till Saudiarabiens liga.

Enligt den italienska transferjournalisten Nicolo Schira uppges Victor Osimhen vara väldigt nära en flytt till Al-Hilal. Det ska röra sig om ett kontrakt som sträcker sig till 2029 och en årslön på 35 miljoner euro (drygt 385 miljoner kronor).

