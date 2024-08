Uppgifter: Simon Strand nära att lämna Hammarby för Tyskland

ANNONS

Simon Strand kan lämna Hammarby.

Ytterbacken ska vara nära en flytt till en klubb i tyska tredjedivisionen.

Det rapporterar Expressen.

Simon Strand, 31, värvades till Hammarby IF från IF Elfsborg inför säsongen 2023. Under nye tränaren Kim Hellberg har ytterbacken inte hittat rätt, och nu uppges Strand vara nära att lämna Stockholmsklubben.

Enligt Expressen ska 31-åringen vara nära en flytt till en klubb i den tyska tredjeligan. Vilken klubb det handlar om framgår inte av uppgifterna, men tidningen skriver att tyskarna jobbar för att säkra en värvning av Strand innan fönstret stänger på fredag.

Simon Strand är inte uttagen i Hammarbys trupp till cupmatchen mot IFK Stocksund under torsdagen.

Kontraktet med Hammarby gäller över 2025.

