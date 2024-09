ANNONS

Det låter på gemene man som att Blågult ska jogga hem C-divisionen.

Gemene man får nog tänka om.

Det kan bli en obehaglig överraskning direkt i Baku och vi såg alla att Slovakien var otroligt nära att slå ut England i sommarens EM.

Det är upp till bevis nu.

Äntligen. Så känner jag kring att första tävlingsmatchen under Jon Dahl Tomassons ledning ska rivas av under torsdagskvällen i Baku. Mycket tjat om värmen men den tycker jag är överdriven. Vid avsparkstid klockan 20 azerisk tid (18 här i Sverige) väntas det vara 24 grader där det också “känns som 24” enligt prognosen. Det är ingen värmebölja som ska påverka de blågula spelarna negativt. Jag menar, enligt prognosen ska det i Göteborg under torsdagskvällen klockan 20 vara 23 grader.

Däremot minns vi alla skräckmatchen i Azerbajdzjan i höstas under Janne Andersson då det blev hela 0-3 i baken. Det är ett annat, mer hungrigt landslag nu så det som var i höstas var då och det som är nu är nu, men ett azeriskt landslag hemma är ingen munsbit. Det minns vi i VM-kvalet 2000 då Anders Svensson frälste Lars-Tommy med matchens enda mål.

Känslan här hemma i Sverige efter senaste två årens pinsamma resultat med degradering från B-divisionen i Nations League och missat EM-slutspel efter det usla kvalet är ändå att Blågult nu ska jogga hem C-divisionen där bara “blåbärsgäng” spelar. Visst, Estland ska bara besegras, men Azerbajdzjan är luriga och så har vi Slovakien som tog sig vidare från den här rekordjämna EM-gruppen i somras där de ihop med Rumänien, Belgien och Ukraina alla slutade på fyra poäng.

I åttondelsfinalen såg Slovakien sedan ut att skicka ut England, men Jude Bellingham ville annat som i 95:e minuten kvitterade med en redan nu klassisk cykelspark. Väl i förlängningen gjorde Harry Kane 2-1 och Slovakien orkade inte resa sig, men är man SÅ nära att nå kvartsfinal i ett EM som Sverige inte ens var kvalificerade till är man onekligen ett bra lag.

När jag pratade med Gabriel Gudmundsson i den mixade zonen häromdagen var han skönt kaxig som dels sa att han förtjänade att vara med i truppen när jag frågade om mångas förvåning kring att Romas Samuel Dahl petats jämfört med senaste samlingen – men som också basunerade ut att Sverige är favorit i Nations League-gruppen.

Visst, spelare för spelare är det väl så, men det här är alltså första tävlingsmatchen under Tomasson och vårens fyra vänskapsmatcher var ju ingen höjdare. Förnedrat av Portugal, en knapp 1-0-seger hemma mot Albanien innan förlust först borta mot Danmark och så därefter ett 0-3-nederlag i Solna när Zlatan Ibrahimovic tackades av mot Serbien.

Till skillnad från när Janne Andersson tog över efter EM 2016, då han kastades direkt in mot Nederländerna i VM-kvalet, har Tomasson haft tid på sig att laborera – men ändå känns det som att det är nu det börjar på riktigt och det känns onekligen som att det är på tiden.

Dansken sa på presskonferensen nere i Baku under onsdagen att kapten Dejan Kulusevski kommer starta, likaså anfallsstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres. I övrigt ville Tomasson inte ge ut några namn och det blir förstås mycket intressant att se om han spelar Isak på en vänsterkant eller om det blir han och Gyökeres tillsammans på topp. Jag hoppas på det sistnämnda, det vore annars en vaskning av en av Premier Leagues hetaste anfallare.

