Järdler är positiv till Axén i ÖSK: "En supergrej"

Alexander Axén har plockats in av Örebro SK för att hjälpa Christian Järdler.

Något som ÖSK-tränaren ställer sig väldigt positiv till.

– Han är ett bollplank som kan se saker som man kanske missar, säger han till NA.

Örebro SK har tagit in Alexander Axén som rådgivare till Christian Järdler och A-laget. ÖSK-tränaren berättar nu att många hört av sig för att fråga hur han ser på det beslutet.

– Jag får sms och folk undrar vad jag tycker och känner, säger Christian Järdler.

Järdler uppger att han är väldigt förvånad över att folk tror att han ser detta som något negativt – han ser det nämligen som något positivt.

– Jag är jätteförvånad att folk tror att jag skulle tycka att det är jobbigt att han kommer in. Jag ser det istället som jättepositivt. Dels om jag tänker på mig själv som tränare, att jag får in en tränare som är drygt tolv år äldre än jag som varit med längre och har en större erfarenhet. Det är klart att jag kan lära mig någonting som tränare och det är alltid bra.

– Och dels är det en supergrej att vi får in ett par objektiva ögon i läget som vi är i just nu. Han är ett bollplank som kan se saker som man kanske missar. Nu kommer det in någon ut utifrån och ställer frågor. Det tycker jag är jättepositivt.

