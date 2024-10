Djurgårdens besked om Rinne och Hümmet: "Vi får se inom det närmsta dygnet"

ANNONS

Marcus Danielson missar Djurgårdens match mot Lask Linz.

Dessutom finns det frågetecken kring Jacob Rinne och Deniz Hümmet.

– Det är ett tapp, säger Thomas Lagerlöf till FotbollDirekt.

Under torsdagskvällen går Djurgårdens IF in i Conference League-spelet. Premiärmatchen är mot österrikiska Lask Linz borta Raiffeisen Arena.

Under tisdagen meddelade Stockholmsklubben att Marcus Danielson missar Europa-premiären. Mittbacken befinner sig i en rättstvist med sin tidigare agentur och ska närvara på förhandlingarna i Göteborgs tingsrätt.

– Det är klart att det är tapp att en väldigt, väldigt bra fotbollspelare och ledare är borta. Samtidigt spelar vi så många matcher och “Mackan” kan inte spela alla, någon gång måste han få vila, säger Thomas Lagerlöf till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det är klart att vi hade velat ha med honom i truppen. Sånt är livet ibland. Det finns andra som ska kunna lösa det.

Danielson fick en smäll mot huvudet i helgens match mot IFK Värnamo och tvingades bytas ut efter bara 13 minuter. Även Jacob Rinne och Deniz Hümmet byttes ut skadade i 1–1-matchen. Om duon kommer till spel mot Lask återstår att se.

– Vi var lediga i går så jag har ingen uppdatering jämfört med i måndags. Det ser inte jätteallvarligt ut för någon av dem, sedan om de hinner till matchen på torsdag eller inte – det får vi se inom det närmsta dygnet. Det ska inte vara några jättestora grejer i alla fall.

Matchen mot Lask Linz spelas under torsdagskvällen med avsparkstid klockan 21:00.

