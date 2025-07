Englands stora ilska: ”Jag var väldigt upprörd”

Under lördagskvällen spelade Frankrike mot England i deras EM-premiär.

Frankrike vann efter klasskillnad och England rasar nu över sitt bortdömda mål och ett missat rött kort.

Regerande mästarna England klev under lördagskvällen in i EM för att försvara sin titel. Det gick inte som planerat och England förlorade mot Frankrike som totalt spelade ut England. Men i början av första halvlek var England drivande och fick in ett mål som Beth Mead gjorde, men den svenska domaren Tess Olofsson dömde bort målet efter offside. Efter matchen kom bilderna på situationen, en digital offside.

– Jag har sett bilderna och jag är inte säker på hur det är offside kan vi säga, säger Beth Mead till Sky sports och fortsätter:

– Man kliver ut på planen och ska göra sitt land stolta och sina lagkamrater stolta. Vi ska analysera det och förstå avd som hände. Vi ska komma tillbaka som bättre och starkare på onsdag.

Gårdagens förlust var också förbundskapten Sarina Wiegmans första EM-förlust med England.

– Jag är inte domare men jag var väldigt upprörd, säger Sarina Wiegman på en efterföljande pressträffen.

Matchen slutade 2–1 till Frankrike och nu väntar en måstematch för England mot Nederländerna nästa vecka.