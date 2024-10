Officiellt: Sandviken förlänger med Gustav Thörn

ANNONS

Gustav Thörn förblir Sandvikens IF troget.

Klubben meddelar nu att man är överens om ett nytt kontrakt.

– Det känns helt rätt att stanna kvar i Sandvikens IF, säger han via klubbens hemsida.

Gustav Thörn fick första halvan av säsongen förstörd på grund av en skada som krävde operation, men sedan i juli har han varit given i Sandvikens IF.

Trots att han sedan dess spelade i princip samtliga minuter för Sandviken har det funnits frågetecken kring hans framtid i klubben, detta då han suttit på ett utgående avtal.

Dessa frågetecken har nu suddats ut, då parterna är överens om ett nytt kontrakt.

– Det känns helt rätt att stanna kvar i Sandvikens IF. Jag trivs väldigt bra och ser fram emot att fortsätta den här resan tillsammans. Att både personligen och lagmässigt fortsätta utvecklas och bli ännu bättre, säger han via klubbens hemsida.

Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2026.

📄✍️ | Kapten Gustav Thörn har skrivit på ett nytt tvåårsavtal!



🗣️ ”Det känns helt rätt att stanna kvar i Sandvikens IF” säger GT.



🔗 Läs mer:https://t.co/ImzWuJbMVJ pic.twitter.com/rM1AURmVyH — Sandvikens IF (@SandvikensIF) October 8, 2024

TV: