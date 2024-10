Amanda Nildén saknades mot United: "Säkerhetsskäl jag inte spelade"

ANNONS

Amanda Nildén har varit given i Tottenham under säsongsinledningen.

Men mot Manchester United under söndagen saknades hon – nu ger hon dock lugnande besked.

– Det var av säkerhetsskäl jag inte spelade i helgen, säger hon till FotbollDirekt.

Amanda Nildén spenderade fjolvåren på lån hos Tottenham Hotspurs och sedan i somras tillhör hon den engelska storklubben permanent, detta efter att ha köpts loss av Juventus.

Under inledningen av Women's Super League-säsongen har Nildén varit given i Tottenham så därför var det oväntat när hon helt stod utanför truppen mot Manchester United i helgen.

För FotbollDirekt berättar nu försvararen att hon åkt på en smäll och att hon stod över matchen som en säkerhetsåtgärd för att inte förvärra skadan.

– Jag fick en smäll som inte var så skön, så det var mest för att inte göra någonting värre till nästa vecka. Så det var av säkerhetsskäl jag inte spelade i helgen, säger 26-åringen till FD och fortsätter:

– Men jag är i full träning i veckan förhoppningsvis, det ska inte vara några problem.

Så du borde vara “fit for fight” snart igen?

– Exakt, avslutar Nildén.

Härnäst för Nildén och Tottenham så väntar toppmöte mot Chelsea på söndag.

