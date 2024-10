Amanda Nildén vill nå nya höjder med Tottenham: "Är en vinnarskalle"

ANNONS

Amanda Nildén köptes i somras loss av Tottenham Hotspurs.

I en ny långintervju med FotbollDirekt öppnar hon upp om övergången, målsättningarna med Londonklubben, varför svenskor är så attraktiva för engelska ligan och mycket mer.

Det var i våras ifjol som Amanda Nildén lämnade italienska Juventus på lån för engelska Tottenham Hotspurs.

Övergången blev inte permanent förän i somras, men redan i samband med utlåningen var det i princip klart, berättar hon för FotbollDirekt.

– När jag gick på lånet så var det ganska förberett att det skulle bli en utköpning efter det, så jag tänkte inte så mycket på att det var ett lån, för mig var det “det här är min nya klubb", säger Amanda Nildén och fortsätter:

– Från dag ett var tanken att det här var mitt hem, att jag skulle stanna här en längre period. Så det kändes nästa förutbestämt från början, men sen när man skrev på kontraktet så blir det en extra trygghet.

– Det var såklart jättekul, jag trivs bra och hade en bra säsong senast.

26-åringen från Stockholm har ett förflutet inom engelsk fotboll, år 2017 lämnade hon nämligen AIK för Brighton and Hove Albion.

– Jag var här när jag var 18 och absolut att jag lärde mig mycket och fick erfarenhet från det, men jag spelade inte så mycket och jag hade väl kanske inte fått fart på karriären. Att komma hit från Italien, det är väldigt annorlunda fotboll. Nu tycker jag att det passar mig väldigt bra, det jag har behövt utveckla är min styrka, min fysik och min aggressivitet och det får man mycket av här. Just nu har det känts väldigt bra, det här steget i min karriär blev väldigt bra och det känns väldigt roligt att jag har fått en viktig roll i Tottenham.

Tottenham är en av alla storklubbar i England som satsar allt mer, hur känns det att vara mitt uppe i en sådan satsning?

– Det är klart att det är jättekul, men det är många satsningar runt om i hela England just nu, så gör man inte det hänger man inte med. Det är även det som är så kul med den här ligan, att den är så jämn och att nästan alla lag kan slå alla. Det är nog inte många ligor som är så.



– Nu när det börjats satsa så pass mycket i så många klubbar har ju resultaten under inledningen av säsongen varit väldigt spännande. Lag som förlorade stort i premiären vann sedan och det är kul att vara i en liga där allt kan hända och varje match är så viktig. Det är även väldigt lärorikt, man behöver alltid vara med, alltid ta nya steg och man möter världsspelare i varje match, vilket man kanske inte gjorde i den italienska ligan. Jag är superglad över att vara här och det superkul med all satsning som sker.

I Tottenham återfinns den förre Bajen-stjärnan Matilda Vinberg, men även i herrlaget finns det flera svenskar.

Som bekant representerar ju Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall klubben, men trots att damlaget och herrlaget tränar på samma plats har inte den BP-fostrade trion sprungit på varandra allt för mycket.

– Det är väl inte jättemycket. Vi har träffats på någon "photo shoot", men man springer inte på varandra då vi är i olika byggnader. Men det är jättekul att vi är många här.

Det är dock inte bara i Tottenham som svenskor återfinns, det är nämligen så att i åtta av tolv klubbar i Women's Super League så har vi minst en svenska.

Många av svenskorna tillhör även Londonklubbar (totalt elva svenska spelare i Londonklubbarna) och även om det är derby när Nildén ställs mot dem på plan så tas inte det med utanför.

– Nej, alltså klubbrivaliteten finns inte så mycket utanför. Det är kul och en trygghet att det är så många på samma ställe, men sen är London så otroligt stort. Ska man träffa någon annan som spelar i London kan det vara två timmar, det är på andra sidan stan, så det är ett stort projekt.

– Men självklart är det kul, sen har det även blivit så i hela ligan, det har kommit ännu fler svenskar. Det är kul för svensk fotboll att vi visar att vi kan spela på den här nivån.

Du som var i England tidigt, sedan tillbaka hemma i Sverige och nu tillbaka i England. Vad skulle du säga gör att spelare från damallsvenskan och våra svenska spelare är så intressanta för engelska lag?

– Jag hade faktiskt den här diskussionen med en kompis nyligen. Jag tror att det är för att den svenska fotbollen, vad jag fått höra, är en av de ligor som är mest lik den engelska ligan. Sen är det såklart inte samma sak, men ett steg på vägen till den engelska ligan fotbollsmässigt och stilen på fotboll. Därför tror jag att många klubbar är ute efter spelare därifrån, så att det inte blir allt för stort steg. Men också såklart att det finns mycket kvalité där också.

Tottenham Hotspurs stod för en fin säsong ifjol då man slutade sexa i ligan och tog sig till en FA-cupfinal.

Klubben vill fortsätta att ta steg, men att slå sig in i topptrion med Chelsea, Manchester City och Arsenal är erkänt svårt.

– Det är ju det, men vi har som mål i år att komma högre i tabellen än senast och vi har som mål att vi vill ta oss till Champions League och det har vi varit öppna med.

– Sen får vi se om det tar ett år, två år eller tre år. Men det är planen och det vi bygger för. Sen kommer det kanske inte på en säsong, för det gör inte alltid det. Vi har en plan och jag hoppas att den kan gå igenom.

Du har ett långt kontrakt med klubben, hur avgörande och motiverande är det kopplat till att ni har en målbild som kan sträcka sig över flera säsonger?

– Jag tänker väl inte allt för mycket på mitt kontrakt utan jag tänker på här och nu och då vill jag göra allt för klubben jag är i, säger hon och fortsätter:



– Jag är en vinnarskalle så jag vill ju vinna varje match till varje pris, men sen är det väl extra kul att veta att om vi lyckas ta de här stegen vi vill så kanske vi är där vi vill vara om två-tre år och då kanske jag fortfarande är här. Det är klart att det alltid är en trygghet att ha ett kontrakt, men nu fokuserar jag bara på målen vi har den här säsongen, som försvarare att vill man alltid hålla fler nollor. Bidra mer offensivt, ifall jag tänker på mina egna prestationer, avslutar Nildén.