Avvärjda konkurshotet kan bli en boost: "Finns en stor tro på ÖFK"

ANNONS

Östersunds FK var pressade att få in tre miljoner kronor under måndagen.

Strax efter 19 kom beskedet att man lyckats få in lite mer pengar.

– Det var en otrolig lättnad, säger sportchef Stefan Lundin till FotbollDirekt.

Östersunds FK har varit hårt ekonomiskt pressade de senaste åren och under helgen kom beskedet att en skatteskuld på tre miljoner kronor var tvungen att betalas innan midnatt igår.

ÖFK kallade till presskonferens under gårdagen och då meddelades det att 3,85 miljoner kronor inkommit och att skatteskulden betalats.

Konkurshotet var således borta.

– Det var en otrolig lättnad, säger sportchef Stefan Lundin och fortsätter:

– Det var ju mycket jobbiga 24 timmar av väntan igår.

Allmänheten fick beskedet i samband med presskonferensen vid 19:00, fick ni informationen i samma veva eller när fick ni det?

– Vi fick informationen lite tidigare, men inte mycket tidigare.

Så det var verkligen hårt jobb in i det sista?

– Ja, precis så.

– För vår del så var ju inte vi involverade i det här arbetet utan det var styrelsen som drev på kring den delen.

– Så för vår del var det mycket, mycket ovisshet och väntan.

Lundin betonar att det var en dag med mycket väntan och tankar för samtliga inom sporten i klubben.

– Det blev en väntan på ett besked helt enkelt.

– Det är klart att det säkert skapade en hel del funderingar kring framtiden och vad det skulle föra med sig.

Nu idag då, ni har återsamlats, alla har fått beskedet och nu vet ni att det bara är fotboll som ska spelas?

– Jag tror att det varit en stor lättnad för alla, vi vet riktningen framåt och nu är det bara tillbaka till fullt fokus på det sportsliga och göra en stark avslutning på serien.

– Jag hoppas och tror att det här kan ha enat gruppen lite grann, att vi kan få lite energi av den här tron som uppenbart finns på klubben, laget och spelarna. Det är det som de har förmedlat genom att gå in och hjälpa till i den här situationen.

Du är inne på det, men hur mycket kan man använda det här som en “extra boost” inför slutspurten av superettan?

– Det tror jag absolut att vi kan använda.

– Det är klart att det varit ett jobbigt dygn för allihop, men nu visar man tydligt att det finns en stor tro på ÖFK, på laget och jag hoppas att vi kan använda det som energi in i avslutningen.

Avslutningsvis, hur skönt är det att få “bara” fokusera på Landskrona Bois-mötet på lördag och inte ha massa andra tankar i huvudet?

– Det är jätteskönt naturligtvis.

– Vi är fullt inne i förberedelser inför matchen och har jobbat en längre period mot den i och med att det varit landslagsuppehåll. Så det känns bra att få rikta fullt fokus mot att göra en bra prestation på lördag, avslutar Lundin.

***

TV: