“Special tactics for special games" – så ska Hammarby chocka Barcelona

ANNONS

Ikväll gästar Hammarby Spanien, Estadi Johan Cruyff och FC Barcelona.

Enligt vissa världens bästa klubblag – men trots det tror Hammarbys huvudtränare på stordåd.

– Så länge det finns en möjlighet så är det möjligt, säger Martin Sjögren till FotbollDirekt.

Den 25:e september skrev Hammarbys damlag historia. 1-2-underläget från Tele2 arena vändes till 2-0 i Lissabon när Hammarby slog ut Benfica och tog sig till klubbens förstag gruppspel i Champions League. När ett par veckor har passerat sedan avancemanget minns tränare Martin Sjögren fortfarande känslorna inför matchen.

– Ja, själva känslan där och då, när vi trycker in 2-0 målet, är ju lite svår att beskriva. Det är ju liksom förlösande och mycket glädje. Där har man ju jobbat hårt för någonting och framförallt har spelarna jobbat enormt hårt. Däremot var själva känslan in mot Portugalresan att vi hade en okej möjlighet att gå vidare även fast vi torskade första matchen hemma på Tele2 tyckte jag att vi spelmässigt kanske var lite bättre än Benfica. Jag tror också att spelarna kände, vi visste att det skulle bli tufft, men vi hade en ganska bra känsla på väg in mot den matchen, säger Martin Sjögren till FotbollDirekt.

Hammarby firar segern mot Benfica i Lissabon med “att sova”. Foto: Bildbyrån.

Väl i gruppspelet lottade Hammarby mot Manchester City, Barcelona och österrikiska St Pölten. De senare var även Bajens premiärmotstånd, som man besegrade hemma på Tele2 med 2-0.

– Om vi ska ta gruppspelet så är det klart att vi har en tuff lottning med både Barca och City. Men så fick vi också St Pölten som pappersmässigt, och kanske på förhand, var det lättaste motståndet. Det som man ska ha med sig är att de har lite mer erfarenhet av att spela i Champions League, vilket de har gjort många år i och med att de vinner Österrikiska ligan i stort sett varje år. Sen har de ju varit med i gruppspel tidigare så vi visste att det ändå skulle bli en tuff match. Men på det pappret, på förhand, kanske den lättaste av de här motståndarna som vi har, säger Sjögren och fortsätter:

– Det var jäkligt viktigt att vi kunde gå därifrån med en seger i första hemmamatchen i Champions League-gruppspel för klubben med en härlig inramning. Jag tycker ända i 60 av de här 90 minuterna så spelar vi väldigt bra fotboll och vinsten är väl lite i underkant om man ska vara helt ärlig. Vi har fått en fantastiskt bra start på Champions League-gruppspelet. Ska vi ha en möjlighet att gå vidare, vilket ambitionen är, då var vi tvungna att vinna mot St Pölten hemma.Det var ju en nyckelmatch på det sättet, så skön känsla av att vi har fått en bra start på gruppspelet.

Mitt i det historiskt första gruppspelet i Champions League kombinerar Hammarby det med spel i damallsvenskan. I lördags tog de exempelvis emot Vittsjö på Hammarby IP, och vann med 6-0. Det innebar att de säkrade spel i Europa även nästa år. Det är…

– Jätteviktigt. Det är ju målet inför seriestarten från klubben, att vi skulle säkerställa att vi kommer topp tre så att vi får spela Europa nästa år igen. Nu har vi ju säkrat det så då kan vi checka av det. Sen vill vi gärna både ikapp och förbi häcken om det går de här sista tre omgångarna. Det blir någonting att jobba för men det är väldigt viktigt för oss att vi kommer topp tre. Vilket då, som sagt, är den målbilden vi levt upp till. Vi hade det lite jobbigt efter matchen mot Benfica borta med att prestera på en bra nivå i den då nästkommande allsvenska matchen. Även om vi vann den mot Örebro hemma så var det en prestation som inte var så pass bra som vi vanligtvis kommer upp i. Men mot Vittsjö tycker jag att vi är riktigt bra i 90 minuter, så det var skönt att vi kunde visa att vi klarar av att spela i två turneringar samtidigt.

Inramningen inför Hammarbys match mot Vittsjö. Foto: Bildbyrån.

Ikväll, onsdag, väntar match mot världens bästa klubblag – FC Barcelona. Frågar man Martin Sjögren är det en av, kanske den svåraste bortamatchen som finns.

– Det vet jag inte om det är, men det ska bli en jäkla häftig utmaning i alla fall. Jag har ju spelat några internationella matcher tidigare. Men med den standarden och statusen som är på damfotbollen nu och det som har hänt de sista åren – då kan man väl säga att det är den svåraste bortamatchen man kan ha. Man möter, i alla fall om man tittar på de tre, fyra fem årens resultat, så är väl Barcelona världens bästa klubblag. Vi känner ändå att vi går in med gott självförtroende och en tro på att vi har en möjlighet att rubba dem, det måste vi göra. Vi vet att det kommer att krävas något enormt utav alla och vi kommer att behöva träffa på allt för att det ska vara möjligt men så länge det finns en möjlighet så är det möjligt.

Med vilken gameplan attackerar man en sådan match?

– Det blir ju en “special tactics for special games”. Det man kan säga är att vi är vana, generellt sett, att ha bollen ungefär 60/65 procent i snitt. Det är klart att det inte kommer att se ut så när vi kommer ner till Spanien – det kommer att bli ombytta roller. Att som lag klara av att hantera att inte äga bollen så mycket som vi är vana vid. Att vara trygga i att spela försvarsspel, som kommer att krävas. Samtidigt, om vi nu ska tänka att vi har bollen i 35-40 procent, så blir de 35-40 procenten extremt viktiga. Att vi gör någonting som är väldigt bra under den perioden vi har bollen. Acceptera att det blir lite mer försvarsspel, det är ju nyckel i sådana här matcher.

Martin Sjögren på Estadi Johan Cruyff. Foto: Bildbyrån.

Att Barcelona förlorade med 2-0 mot City, förvånade det dig någonting?

– Lite om jag ska vara ärlig. När jag nu har sett matchen så gör City en väldigt bra match. De stör Barca väldigt, framförallt i första halvlek. I andra så kan man väl säga att de gör det bra City som klarar av att kontra in 2-0 men utifrån matchbild så kanske det borde ha blivit kvitterat i andra halvlek. Men det visar ju också att Barcelona inte är någon övermäktighet för alla utan gör man bra grejer så kan man även rubba Barcelona. Förra året var det ju så att Benfica hade en av de här två matcherna när de spelade fyra lika mot Barcelona så de har ju tappat poäng historiskt sett i gruppspel och det ger både mig och spelarna en tilltro till att det är möjligt.

Matchen mellan Barcelona och Hammarby har avspark vid 20.45 på Estadi Johan Cruyff.

***

TV: