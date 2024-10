Förre Bajen-stjärnan topp 4 i Sydkorea – snart väntar nya förhandlingar

ANNONS

Gustav Ludwigson går mot sitt sista kontraktsår i Sydkorea.

Trots en skadefylld säsong är han bättre än någonsin.

Förre Bajen-stjärnans dominans.

I januari 2023 tog Gustav Ludwigson steget från Hammarby till Ulsan i Sydkorea.

Där borta har den så uppskattade Bajen-stjärnan blivit en nyckelspelare. Detta trots en skadefylld säsong bakom sig i närtid.

Med fyra omgångar kvar går Ludwigsons och Darijan Bojanic lag mot sin tredje raka ligatiteln.

Individuellt utmärker sig dessutom den 30-årige yttern med en excellent form.

På 29 matcher snittar han nästan ett poäng varannan match.

I K-League har han gjort sex mål och fyra assist på 18 matcher. Till det adderas tre mål och en assist på tio asiatiska Champions League-matcher.

Men det mer uppseendeväckande är hans spelmässiga utveckling.

Från att debutsäsongen i Sydkorea ha rankats som ligans 88:e bästa spelare är han nu fjärde bäst i hela K-League med 7,47 i snittbetyg.

Dessutom är han Ulsans klarast lysande stjärna.

Dessa höga betyg har han förtjänat trots att han varit frånvarande en hel del under säsongen. Bland annat har en tåskada hållit den förre Bajen-stjärnan borta från spel under mitten av säsongen. Han missade totalt nio ligamatcher under den tiden.

Med andra ord har 30-åringen sannerligen hittat nästa växel i Sydkorea.

Tajmingen är minst sagt bra, då han efter årskiftet går in i sista kontraktsåret med Ulsan.

Håller Ludwigson i detta, sitter han i ett ypperligt förhandlingsläge när hans framtid ska avgöras under det närmaste året.

Nu återstår först fem omgångar kvar för Ludwigsons Ulsan. Mycket pekar då på att yttern får fira sin andra raka ligatiteln ihop med Darijan Bojanic och övriga lagkamrater.