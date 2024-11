Hiljemark hyllar inhopparna: "Väldigt fina insatser"

ANNONS

Elfsborg vände 0-1 till 1-1 mot Braga genom ett sent mål från inbytte Emil Holten.

Assisten slogs av en annan inhoppare, Gottfrid Rapp.

– De kommer in med en fantastisk energi, säger Oscar Hiljemark, via Fotbollskanalen, efter matchen.

IF Elfsborg tog emot portugisiska Braga på Borås arena under torsdagskvällen.

Matchen slutade med delad pott efter ett mål i varsina ändar.

Det första gjorde Braga, efter 67 minuter, när ett skott efter frisparksvariant tog på Timothy Ouma och in i mål.

Med sex minuter kvar av ordinarie tid kvitterade Elfsborg. Detta efter att den inbytte Gottfrid Rapp sprungit sig ren på högerkanten och spelat in bollen till förstastolpen.

Där fanns en annan inhoppare, Emil Holten, och sköt in kvitteringen. Efter matchen hyllas de båda, som byttes in tillsammans med Rami Kaib, av Oscar Hiljemark.

– Jag ser väldigt positivt på deras insats. Jag tycker att båda två tillsammans med Rami (Kaib) som kommer in gör väldigt fina insatser, säger Hiljemark, via Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det är alltid svårt att komma in i en match där tempot är som det är. Framför allt för Emil och Gottfrid som inte hart spelat så mycket för oss. De kommer in med en fantastisk energi. De gräver fram chanser på ett fantastiskt sätt. Givetvis är jag väldigt glad över att vi får den effekten på bytena.

Vad gäller den 19-årige Rapp berömmer han framförallt tålamodet.

– Sen har Gottfrid tagit fina kliv och har individuella kvaliteter som är väldigt intressanta. Det har tagit lite tid att knäcka den koden, och det har han gjort på ett väldig bra sätt.