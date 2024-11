Seger mot Piteå räckte inte – Hammarby slutar trea

ANNONS

Hammarby vann övertygande mot Piteå i den sista omgången av damallsvenskan.

Segern räckte dock inte och stockholmarna får nöja sig med en tredjeplats.

Under lördagen spelades den sista omgången i damallsvenskan 2024. I Stockholm tog Hammarby IF emot Piteå IF hemma på Kanalplan i en avgörande match.

Hammarby placerade sig inför matchen på tredjeplats i tabellen, tre poäng bakom andraplacerade BK Häcken. Stockholmarna var tvungna att vinna matchen mot Piteå, samtidigt som Häcken förlorade mot IF Brommapojkarna på Grimsta, för att säkra andraplatsen i tabellen.

Bajen hade inte förlorat på sex matcher och kom senast från en 4–1-seger mot Växjö DFF. Piteå vann senast mot IFK Norrköping med 1–0 och placerar sig inför matchen på en sjätteplats.

Matchen startade klockan 14:00 under lördagen.

Efter runt tio minuters spel fick Vilde Hasund bollen efter att ett långskott landat i offensivt straffområde. Norskan drog till med en läcker klack som nätt och jämnt gick i mål, men linjedomaren vinkade för offside. Bara minuter senare var Cathinka Tandberg nära att spräcka nollan men bollen gick strax utanför målstolpen och ut till inspark.

Hammarby fortsatte att pressa Piteå men stockholmarna hade svårt att skapa lägen av någon högre kvalité. I slutminuterna av den första halvleken slog Thea Sörbo in bollen i straffområdet. Bella Andersson nådde högst och nickade bollen över Murphy i Piteå-målet till 1–0. Målet var 18-åringens första mål i damallsvenskan.

Hammarby gick in i halvtidspaus med en 1–0-ledning.

– Det är kul att göra mål innan allsvenskan är slut, sa Bella Andersson till Viaplay i halvtid.

Tidigt i den andra halvleken drog Tandberg till med ett fräckt försök. Anfallaren sköt från långt ut och bollen var nära att leta sig in i målet till 2–0, men Tandbergs försök gav inte utkastning. Bara minuter senare drev Emma Westin upp bollen på vänsterkanten. 25-åringen skar in i banan och skruvade bollen läckert förbi Murphy till 2–0.

Det blev också slutresultatet. Samtidigt vann Häcken sin match mot Brommapojkarna och Hammarby fick nöja sig med en tredjeplats i damallsvenskan 2025.

Startelvor:

Hammarby IF:

Tamminen – Lennartsson, Nyström, B Andersson, J Andersson – Sörbo, Miyagawa – Hasund, Vallotto, Tandberg – Westin.

Piteå IF:

Murphy – Carlsson, Aronsson, Löfqvist, Henriksson – Johansson, Holm – Johannesen, Imo, Tillett – Skoog.