I hundra år har det spelats allsvensk fotboll.

När säsongen 2024 är nu är över blickar FotbollDirekt tillbaka på årets största händelser.

Här är den stora årskrönikan för allsvenskan 2024.

Nytt år – samma Malmö

Liksom i fjol, året innan, året innan dess – ja, nästan så långt man kan minnas, var Malmö FF storfavoriter att ta hem allsvenskan 2024. Henrik Rydström hade gjort succé redan under debutsäsongen när guldet säkrades på hemmaplan i en rak seriefinal mot IF Elfsborg. I år skulle Rydström gå för sitt andra raka, och det storsatsades nere i Malmö.

Jens Stryger, Erik Botheim och Ricardo Friedrich hade värvats in för att ytterligare förstärka de regerande mästarna och det såg tidigt ut att bli rena rama dansen på rosorna. Sex raka segrar på de sex inledande matcherna, 18 gjorda mål och ett insläppt – det var en säsongsstart som hette duga.

Isaac Kiese Thelin och Sebastian Nanasi under 5–1-segern i premiärmatchen mot Norrköping. Foto: Bildbyrån.

Den första förlusten kom i omgång sju efter att Elfsborg tagit revansch från fjolåret och besegrade MFF med 3–1 i Borås. Sedan var det dags för nästa förlustfria rad.

De himmelsblå förlorade inte en enda match på sju raka försök efter det och redan till sommaren verkade Lennart Johansson pokal vända hem till Malmö i år igen.

”Jag blir galen – vad gööör Kalmar för något?”

Fjolårssuccén Kalmar FF fick en riktig mardrömsstart på säsongen 2024. Efter att ha bjudit på både ett och två baklängesmål i premiärförlusten mot Hammarby på Tele2 arena, och en tappad ledning till förlust mot Sirius på övertid, tog smålänningarna emot IFK Göteborg hemma på Guldfågeln arena. Liksom KFF hade Blåvitt förlorat båda sina inledande matcher och det var viktiga poäng i en begynnande bottenstrid som stod på spel.

Tidigt i den andra halvleken gav sig hemmalaget på ett patenterat Kalmar FF-uppspel från målvakt Samuel Brolin. Kortpassningsspelet i eget straffområde, som varit så effektivt i fjol, lämnade däremot en del att önska. Robert Gojani gav bort bollen till Blåvitt och Arbnor Mucolli kunde stöta in 1–0 och därmed skjuta IFK Göteborg till seger på Guldfågeln.

Succétränaren Henrik Jensen såg rött, men en som blev ännu mer irriterad var Max-experten Alexander Axén.

– Det där är så jääävla bra. Det kommer de ha nytta av i division 2 när de är där nere, utbrast han på sin patenterade östgötska efter slutsignal.

– Jag blir galen när jag ser det här! Vad fan är det med dem? Vad gööör de för något? fortsatte en rosenrasande Axén.

Kanske gav Axéns svidande kritik effekt, för i nästa match bortaslog Kalmar fjolårstvåan IF Elfsborg. Vårsäsongen blev dock inte mycket roligare än så för smålänningarna och ett brett missnöje mot Jensen började ta ett grepp om spelartruppen.

Kalle Karlsson och Västerås förbannelse

Västerås SK gjorde sin återkomst till allsvenskan som en uppsnackad nykomling. Kalle Karlssons gäng vann superettan i fjol och imponerade med sitt bolltrollande och fina passningsspel. Efter en stark insats i premiärförlusten mot AIK i Stockholm var det många som överröste nykomlingarna med beröm.

Mikael Marques och Ioannis Pittas under matchen mellan AIK och Västerås. Foto: Bildbyrån.

”Orädda VSK – i allsvenskan för att stanna”, skrev FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist efter premiärmatchen.

Nordqvist var inte ensam med att bli imponerad av Västerås. Tvärtom var experter och tyckare övertygade om att Karlsson och hans VSK enkelt skulle klara av att säkra allsvenskt kontrakt. Riktigt så blev det inte.

Under säsongen har de grönvita varit under en förbannelse som liknar något hämtat ur en Harry Potter-bok. Något har Kalle Karlsson allt gjort för att förarga fotbollsgudarna – eller är det bara avsaknaden av en pålitlig målskytt som har gjort att VSK står på minst antal gjorda mål under säsongen? Alla de öppna mål, drömlägen och givna målchanser som Västerås har bommat går knappt att räkna på två händer. Det har stundtals sett ut som en humorsketch och det har varit svårt att hålla sig för skratt, men VSK-supportrarna har inte fått dra mycket på smilbanden under säsongen 2024.

Gais överraskar alla – tränarens utspel: “Härligt”

Efter elva långa år var Gais tillbaka i allsvenskan. Atlet- och idrottssällskapet från Göteborg hade tagit den långa vägen från division 1 till svensk fotbollsfinrum på bara två år, men en andraplats i superettan 2023 imponerade inte på fotbollslandet. Sverige var rörande överens om att Gais återkomst till allsvenskan endast skulle vara ett kort gästspel, och att de grönsvarta skulle vara tillbaka där de kom från innan året var över.

Ack så fel man kan ha.

Nykomlingarna fick en flygande start på säsongen och efter elva matcher låg Gais på en chockerande tredjeplats i tabellen. Tränare Fredrik Holmberg hyllades till skyarna och doldisen tog direkt en plats bland allsvenskans mest sympatiska tränare. Allt 45-åringen hade att säga om det var – ja, ni gissade det: “Härligt”.

Det svänger om Gnaget

Skulle AIK klara av att resa sig efter det stora haveriet i fjol? Det var frågan på mångas läppar när årets säsong drog igång. För alla i Solnaland slutade 2023 i dur med ett säkrat allsvenskt kontrakt sent på säsongen. Nu skulle AIK tillbaka till toppen – och det började onekligen bra.

På de första fem matcherna skrapade Gnaget ihop elva poäng, och efter en sedvanlig derbyvinst mot Djurgården hemma på Friends arena (nu Strawberry) reste AIK söderut för en tidig ”seriefinal” mot Malmö FF.

Gästerna hade inte vunnit en ligamatch mot MFF på bortaplan sedan säsongen 1996 (!), och mycket bättre skulle det inte bli denna gång. De regerande mästarna städade enkelt av AIK och vann matchen med hela 5–0. Efter den förnedrande förlusten i toppstriden brakade helvetet loss i svartgula led – och total galenskap utspelade sig när Gnaget gick ut på en fotbollsplan.

Erik Botheim jublar efter 1–0 mellan Malmö FF och AIK. Foto: Bildbyrån.

Det en gång stabila AIK var som bortblåst när en 6–2-seger mot IFK Norrköping avlöstes av en 6–1-förlust mot Elfsborg. Därefter väntade förlust i bortaderbyt mot Hammarby och en seger med 5–2 hemma mot Blåvitt. Det instabila Gnaget sjönk som en sten genom tabellen och den stora frälsaren under fjolåret, tränare Henning Berg, räknade dagarna som chefstränare för Stockholmsklubben.

Ett Värnamo utan hem

IFK Värnamo gjorde sin tredje raka säsong i allsvenskan. Succélaget, som slutade på en sensationell femteplats i fjol, skulle nu behöva replikera bedriften utan den stora succémakaren. Tränare Kim Hellberg hade lämnat klubben och flyttat upp till Stockholm för att testa sina vingar i Hammarby.

Det var inte det enda Värnamo fick klara sig utan under inledningen av allsvenskan 2024.

Gräsmattan på hemmaarenan Finnvedsvallen var i allt för dåligt skick för att spela allsvensk fotboll, och vårsäsongen spenderades på Borås arena, Varberg energi arena och Guldfågeln i Kalmar. Det skulle dröja ända till mitten av maj innan IFK Värnamo fick spela sin första “riktiga” hemmamatch, och till råga på allt blev det en 2–0-förlust mot Kalmar FF.

Sportchef Enes Ahmetovic gick hårt åt Värnamo kommun som sköter Finnvedsvallens plan.

“Ni kan inte stå och hävda att ni gör allt ni kan för att ge oss de bästa förutsättningarna”, skrev den dåvarande sportchefen på X.

Genuin fråga: Vilket spelar man helst på?



Solklart konstaterande: Ni gör allt ni kan för att etablera en ”vi mot världen-känsla” inom IFK Värnamo. Det tackar jag för.



Men ni kan inte stå och hävda att ni gör allt ni kan för att ge oss de bästa förutsättningarna @varnamokommun — Enes Ahmetovic (@EnesAhmetoviic) April 9, 2024

Bajens stora kris – supportrarna rasade: ”Korpennivå”

Hammarby hade fått sin drömtränare. Kim Hellberg drack öl med supportrarna ute på Södermalms gator och allt verkade frid och fröjd i Bajen. Sedan började resultaten gå emot.

3–0-förlusten borta mot Mjällby AIF i mitten av maj blev droppen som fick bägaren att rinna över. Supportrar åkte ned till träningsanläggningen i Årsta för att vädra sitt missnöje mot ledningen i klubben.

”Du får aldrig vinnarkultur på planen, så länge det är korpennivå på ledningen”, gick att läsa på en banderoll.

Om det var supportrarnas raseri som fick situationen att vända vet bara högre makter, men efter sommaruppehållet var det något som klickade i Hammarby. Vårens bekymmer var som bortblåsta och de grönvita klättrade som en murgröna i tabellen.

Den stora tränarrockaden

Sommaren blev förändringens tid och under juni månad tog det full fart på den allsvenska tränarmarknaden. Först ut att agera var Elfsborg. Boråsklubbens succé i fjol var ett minne blott och tränare Jimmy Thelin fick inte ordning på spelet. Frågorna om tränarens vara eller icke vara i Elfsborg duggade tätt och rykten om både utlandsäventyr och förbundskaptensjobb florerade kring 46-åringen. Tillslut fick nog vara nog och i april meddelade klubben att Thelin lämnar Elfsborg för skotska Aberdeen. Oscar Hiljemark tog över och blev därmed boråsarnas yngste tränare någonsin, men den tidigare spelaren fick vänta med att börja jobba. Först den 3 juni genomfördes Elfsborgs tränarbyte – och det blev starten på den stora tränarrockaden.

Näst ut var AIK-tränaren Henning Berg som självmant valde att lämna Stockholmsklubben efter ett gäng resultat som gick emot. Valet föll på assisterande tränare Henok Goitom som fick ta över på interimbasis (för andra gången), innan sportchef Thomas Berntsen hittat sin permanenta lösning. Färöingen Mikkjal Thomassen kom in från norska Fredrikstad för att styra den svartgula skutan tillbaka på rätt kurs.

Dagen efter beskedet om Bergs exit från Gnaget kom nästa skilsmässa. IFK Göteborg meddelade att Jens Askou lämnade för Sparta Prag i Tjeckien och några veckor senare gick den Hammarby-doftande återföreningen i Göteborg i lås. Ola Larsson hämtade in sin gamla Bajen-duo Stefan Billborn och Joachim Björklund från norska Sarpsborg och tog Avenyn ett litet steg närmre Götgatan.

Joachim Björklund och Stefan Billborn under en pressträff med IFK Göteborg. Foto: Bildbyrån.

I några dagar kunde de allsvenska tränarna andas ut – sedan var det dags för nästa skifte. Efter en trög start på säsongen och ett rapporterat missnöje i spelartruppen valde Kalmar-tränaren Henrik Jensen att gå vidare till nya äventyr. Dansken lämnade Guldfågeln arena och flyttade västerut för att bli assisterande tränare i den engelska Championship-klubben Burnley. Därmed var det fjärde allsvenska tränarbytet på en knapp månad ett faktum.

Rekordmannen ”Ante G”

Året var 2002. Halmstads BK tog emot Örgryte i allsvenskans femte omgång. I ställning 1–1 byttes Patrik Ingelsten ut av dåvarande tränare Jonas Thern. In kom en 20-årig mittback och gjorde allsvensk debut för HBK. Namnet var Andreas Johansson.

22 år senare satt Andreas “Ante G” Johansson på bänken när Halmstad mötte Malmö FF på bortaplan. Med knappt tio minuter kvar av ordinarie tid byttes mittbacken in – och 42-åringen (!) gjorde därmed sitt 432:a allsvenska framträdande. Med det klev Johansson förbi den tidigare Örgryte- och Helsingborgsmålvakten Sven Andersson i antalet allsvenska matcher och upp på förstaplatsen.

Andreas Johansson hyllades av sina tidigare supportrar inför matchen mot IFK Norrköping. Foto: Bildbyrån.

Rekordmannen Andreas Johansson är numera allsvenskans meste spelare genom tiderna, och med 13 framträdanden efter bortamatchen mot Malmö har han drygat ut rekordet ytterligare.

Målsprutan Vasic och kärlekshistorian på Södermalm

Det var inte länge sedan Nikola Vasic tillhörde division 1-klubben Akropolis. Efter ett misslyckat utlandsäventyr i italienska Reggina i Serie B återvände han till Sverige inför säsongen 2022. Valet föll på Brommapojkarna och sedan dess har anfallaren mest arbetat i det tysta.

Fram tills nu.

Den 33-årige Nikola Vasic stod säsongen 2024 för ett enormt genombrott. BP-anfallaren öste in mål och under en period under sommaren stod Vasic för sju fullträffar på lika många matcher. Kontraktet skulle gå ut till vintern och det var inte brist på alternativa klubbadresser för målsprutan – men Vasic själv var tydlig med drömdestinationen. Han ville flytta tvärs över Stockholm. Han ville till Hammarby.

Flirtandet med Bajen nådde sin kulmen när BP mötte Hammarby på Tele2 arena. Anfallaren hade redan gjort sin kärlek för de grönvita till allmän kunskap, men efter matchen poserade han tillsammans med spotchefen Mikael Hjelmberg.

– Här har ni en bra bild, sa sportchefen till media.

Mjällbys chockbesked – och succé

Mjällby AIF hade fått en succéstart på säsongen. Mot slutet av sommaren placerade sig laget från Listerlandet på imponerande topplaceringar och skuggade jättarna i toppen. Fjolårstian som etablerat sig som ett defensivt, ramstarkt gäng hade träffat riktigt rätt och fick ordentlig utdelning. Den stora succéspelaren Elliot Stroud flög fram på sin kant, Nicklas Røjkaer levererade poäng och Jacob Bergström “gnuggade på”.

Sedan kom beskedet.

Tränare Anders Torstensson meddelade mot slutet av augusti att han drabbats av cancer. 58-åringen sjukskrev sig med omedelbar verkan och lämnade posten som huvudtränare.

Mjällbys tränare Anders Torstensson. Foto: Bildbyrån.

Det var svårt att inte rädas det värsta, men Torstensson verkar vara precis som hans Mjällby: Tuff att slå. Redan efter någon månad var han tillbaka som tränare på Strandvallen, precis som om inget hade hänt, och Mjällby AIF vägrade sluta chockera.

Ett mirakel i Solna – AIK återuppstod

Mikkjal Thomasen hade tagit över AIK i mitten av juli och efter två raka förluster mot Gais började svetten säkerligen rinna på sportchef Thomas Berntsen. Klubben var åter igen i ett pressat läge och varken prestationerna på planen eller poängsaldot på kontot såg bra ut. Men vad är den bästa medicinen mot kris? Nio raka matcher utan förlust, såklart.

AIK hade tagit ny skepnad och på nio allsvenska matcher vann Gnaget åtta och kryssade en. Samtidigt släppte Solnaklubben inte in ett enda mål på fem raka matcher. Thomasens gäng sköt som en raket upp i tabellen och rätt vad det var stod tredjeplacerade AIK inför en match mot andraplacerade Hammarby.

Ett stekhett derby på Strawberry arena utspelade sig i slutet av september – ett derby som förde minerna tillbaka till höstderbyt 2018 där det allsvenska guldet stod på spel. Det var en tillknäppt tillställning som utspelade sig i Solna den söndagseftermiddagen, men med ett slut som kändes hämtat från sagoböckerna. Med drygt 20 minuter kvar av ordinarie tid började den hårt kritiserade John Guidetti värma upp och anfallaren fick till sist hoppa in för sitt AIK. I den andra övertidsminuten damp bollen ned vid anfallaren och Guidetti tryckte dit 1–0 till hemmalaget i matchens absolut sista skede. Vilt firande utbröt i Solna och de svartgula klättrade förbi rivalerna i tabellen. AIK var tillbaka!

John Guidetti efter segermålet mot Hammarby. Foto: Bildbyrån.

Skandalderbyt och Kim och Tolles avsked

Länge pratades det om Allsvenskan 2024 som ett “tvålags-race” – Malmö FF mot Djurgården. Blåränderna hade startar säsongen bra, men efter sommaren var det inget som stämde nere på Kaknäs. Tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf hade under lång tid bevisat sin vikt för klubben, och duon var så nära man kan komma legendarstatus efter sina sex år i klubben – men nu var något annorlunda. Både spelartruppen och supportrarna rapporterades ha vänt sig mot Kim och “Tolle” och sportchef Bosse Andersson stod inför ett tufft val: Att sparka eller inte sparka.

Det hela kulminerade i höstderbyt mot Hammarby. Om säsongen hade tagit en tvärvändning hade Djurgårdens notoriskt svaga derbyfacit sannerligen fortsatt i precis samma riktning. Två mål av den stora derbykungen Nahir Besara redan innan halvtidsvissla fick bägaren att rinna över, och de blårandiga supportrarna på plats på Tele2 hade fått nog. Ett antal smällare och pyrotekniska pjäser kastades in på planen – något som vi har blivit mer och mer återkommande på de allsvenska arenorna. Något som inte var av vana var beslutet som polisen fattade den oktobersöndagen. Tillståndet rycktes och publiken på plats fick order om att tömma arenan i ett beslut som var lika historiskt som provocerande. Både supportrar och klubbrepresentanter riktade stor kritik mot polisen, och en stor andel av Hammarby-supportrarna vägrade lämna arenan. De grönvitas beslutsamhet till trots, beslutet var fattat och derbyt skulle spelas klart inför tomma läktare dagen efter.

De sista Hammarby-supportrarna på Tele2 arena. Foto: Bildbyrån.

Trots att Djurgården fick en andra chans att vända på steken slutade det uppskjutna derbyt med en Bajen-seger, och bara timmar efter förlusten meddelade Dif att Lagerlöfs och Bergstrands tid i klubben hade kommit till sitt slut. In kom Roberth Björknesjö från division 2-klubben Viggbyholms IK. 51-åringen hade tidigare varit verksam i Brommapojkarna, där han redan 2010 hade ersatt en då sparkad Kim Bergstrand. Interimtränarens intåg såg dock inte ut att ge någon vidare effekt och Djurgården fortsatte att gå trögt i tabellen.

Nummer 24 i ordningen säkras

Med fyra matcher kvar på säsongen 2024 hade Malmö FF chansen att säkra guldet rekordtidigt när VSK stod för motståndet i den 27:e omgången av allsvenskans hundrade upplaga. Det var toppen mot botten när MFF och Västerås SK drabbade samman på Hitachi arena i Västerås – och det kunde väl inte sluta med annat än att Malmö fick fira?

Eller?

Efter ett tidigt ledningsmål av Erik Botheim var det hemmalaget som var bäst på planen i stora delar av matchen. Västerås blev, enligt många, rånade på inte bara en utan två straffar, och MFF hade det riktigt tufft i det som skulle blivit en dans på rosor. Med knappt en halvtimme kvar att spela hittade jumbon tillslut kvitteringsmålet och det himmelsblåa guldfirandet sköts upp.

I stället fick Malmö chansen att avgöra på ett kanske ännu mäktigare sätt. Ett klassikermöte mot IFK Göteborg på hemmaplan – ja, det var ett guldfirande som hette duga. Trots drömläget att avgöra hemma mot värsta rivalerna var det Blågult som tog ledningen efter knappa 30 minuter och Malmö var på väg mot att få ännu ett guldfirande förstört. Då klev Taha Ali in i leken.

Publik stormar planen efter guldmatchen. Foto: Bildbyrån.

26-åringen byttes in inför den andra halvleken och det dröjde inte länge innan han gjorde kvitteringsmålet. Några minuter senare spelade Ali fram Hugo Bolin som satte 2–1 till Malmö. På kortsidan hissades ett tifo upp med budskapet: “Vi vann igen” – och de mesta mästarna fick fira guld nummer 24 inför sin hemmapublik.

Tack och hej, VSK och Kalmar

Västerås öde hade länge varit beseglat, men i och med en förlust borta mot Djurgården i allsvenskans 28:e omgång stod det klart att VSK skulle spendera säsongen 2025 i superettan. Den allsvenska comebacken blev ettårig och det så hyllade Västerås SK får ladda om i andraligan.

För Kalmar FF blev farvälet till högstaserien mer långdraget. Redan efter ett oavgjort resultat mot IFK Göteborg var Kalmars exit mer eller mindre garanterat, men det skulle dröja till allsvenskans sista omgång innan allt föll på plats.

Kalmars Romario och Dino Islamovic deppar. Foto: Bildbyrån.

Det skulle krävas ett mirakel för att Romário och gänget skulle hålla sig kvar och trots en seger mot BK Häcken i årets sista ligamatch stod det klart att Kalmar FF åker ur allsvenskan. Smålandsklubben hade spenderat 21 raka säsonger i allsvenskan och supportrarna på Guldfågeln arena visade sitt missnöje med att spendera de första 21 minuterna av matchen mot Häcken i total tystnad. KFF-supportrarna valde dessutom att rikta skarp kritik mot både spelartrupp och ledning.

Kalmar-supportrarna visar upp en banderoll inför matchen mot Häcken. Foto: Bildbyrån.

“Ledning, tränare, trupp är frysboxkall. Men kanske får vi en niomannahall”, stod att läsa på en banderoll.

“Vi ska attackera allsvenskan”, sa Simon Skrabb inför säsongen – och supportrarna hånade finländarens budskap.

Tack för denna tid, Västerås SK och Kalmar FF!

Publiken kraftsamlade – rekordåret 2024

Allsvenskans hundrade upplaga blev en historisk sådan – aldrig tidigare hade läktarna fyllts i samma utsträckning som under 2024. Totalt gick 2 588 708 åskådare på allsvensk fotboll under säsongen, ett snitt på 10 786 åskådare per match. Inte sedan allsvenskan blev en 16-lagsserie hade lika många sett på allsvensk herrfotboll.

Individuella rekord slogs också under säsongen. AIK, som gått sportsligt knackigt under delar av säsongen, kraftsamlade och slog alla tiders publikrekord för en enskild klubb. I snitt hade 28 589 åskådare sett AIK spela match under säsongen och Gnaget slog Hammarbys tidigare rekord från säsongen 2022 på 26 372 åskådare i snitt.

Både Malmö FF och BK Häcken har satt nya klubbrekord i publik under säsongen 2024, medan GAIS, IFK Göteborg, Västerås SK och IK Sirius har visat upp siffror vi inte har sett på 50 år.

Det, ja det är allsvenskan! Hundra år har den levt – och hundra till ska den leva. Länge leve allsvenskan!

