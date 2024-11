Sundsvalls nyckel i kvalet: "Får vi med oss ett bra resultat därifrån, då har vi allt i egna händer"

ANNONS

Gif Sundsvall såg ut som ett slaget lag som var på väg rakat ner i ettan.

Men efter en stark upphämtning under slutet av säsongen så väntar nu kvalspel mot FC Stockholm.

– Vi börjar på bortaplan och får vi med oss ett bra resultat därifrån, då har vi allt i egna händer, säger Anton Kralj till FotbollDirekt.

Elitfotbollssäsongen i Sverige är på väg mot sitt slut, men innan dess så ska kvalspelen till såväl allsvenskan som superettan avgöras.

I ett av superettan-kvalen ställs Gif Sundsvall mot FC Stockholm och det är en laddad Anton Kralj som FotbollDirekt får tag på innan det första mötet.

– Vi har bra självförtroende i gruppen, vi vet vad vi kan. Vi har varit starka på slutet så vi går med ett stort självförtroende i dubbelmötet, säger Kralj till FD och fortsätter:

– Vi vet såklart att det kommer att bli tufft, själv har jag inte spelat något kval, men kval är alltid kval så oavsett vem man möter kommer det att bli tufft. Men vi har bra självförtroende i gruppen, så vi har en bra känsla.

Gif Sundsvall såg under årets säsong länge ut att vara på väg mot direktnedflyttning, men en stark avslutning gjorde så att man åtminstone tog sig till kval.

Att man varit inne i gott slag den senaste tiden är något som definitivt är positivt inför kvalet.

– Det är klart att hjälper, det hjälper mycket mer än om man legat högt upp i tabellen och sedan förlorat massa matcher under hösten för att sedan gå in i ett kval.

– Som sagt så går vi in med ett självförtroende och en självsäkerhet i att vi kan spela bra fotboll och kan vinna matcher. Så det hjälper absolut.

Trots kräftgång stora delar av året så går Giffarna in som favoriter inför detta kvalspel, mycket tack vare serietillhörighet, men någon risk till underskattning på grund av favoritskapet verkar inte finnas.

– Jag tror inte att vi kommer att underskatta FC Stockholm. De har ett bra spel, ett eget spel, de kommer att spela fotboll och de har också självförtroende, de har vunnit många matcher i år.

– Sen har de Rikard Norling som fotbollstränare som har sina idéer, så det är klart att vi inte underskattar dem alls. Det kommer att bli två tuffa matcher och det vet vi om, det är bara att gå ut och göra allt vi kan för att vinna matcherna.

Samtidigt som Giffarna slåss för sin överlevnad i superettan är läget speciellt rent personligt för Kralj.

Som bekant är han bara på lån hos Sundsvall, samtidigt går hans kontrakt med Hammarby ut vid årsskiftet och någon förlängning har Mikael Hejlmberg mer eller mindre slagit fast att det inte blir.

Framtiden är dock inget som 26-åringen funderar allt för mycket på nu.

– Jag tänker inte så mycket på det, jag har snackat med min agent och vi har sagt att jag spela klart den här säsongen sen får vi ta allt som händer.

– Som du nämner så går kontraktet med Hammarby ut och jag är klubblös efter den här säsongen, men jag tänker bara på att hjälpa Sundsvall så mycket som möjligt och att vi ska stanna kvar i superettan. Sen får vi se var man hamnar nästan år.

Om ni håller er kvar, skulle det vara aktuellt att stanna i Sundsvall då?

– Jag trivs bra i Sundsvall, det är ett skönt gäng och en klubb med ambitioner. Sen har det inte gått så bra de senaste åren, men det är en anrik klubb med ambitioner. Absolut att jag trivs väldigt bra.

– Sedan får man se i framtiden vad som händer, men det skulle absolut kunna vara ett alternativ.

Avslutningsvis, vad tror du blir avgörande i de här kvalmatcherna?

– Vi börjar på bortaplan och får vi med oss ett bra resultat därifrån, då har vi allt i egna händer på hemmaplan.

– Nu senast vann vi med 3–0 hemma mot Gefle, vi vet att vi är bra hemma, men vi går ut med samma approch oavsett om det är borta eller hemma. Vi kommer försöka dominera och spela så bra fotboll som möjligt, avslutar Kralj.

TV: