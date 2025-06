Thomassen bad Hove hålla käften: ”Han kom och la sig platt”

Det hettade till mellan Johan Hove och Mikkjal Thomassen i samband med att norrmannen byttes ut.

Thomassen bad sin spelare hålla käften – men har nu bett om ursäkt.

– Han la sig platt och bad om ursäkt och jag tog emot den, berättar Hove till Fotbollskanalen.



Johan Hove blev utbytt i 74:e minuten mot AIK – och då bad tränaren Mikkjal Thomassen honom att hålla käften.

– Han var nog frustrerad över mitt missnöje. Jag kände att jag hade momentum och kunde påverka matchen mer. Men han har bett om ursäkt, och jag tog emot den, säger Hove till Fotbollskanalen.

När Hove gick av sa Thomassen enligt Max: ”Shut the fuck up, you understand!?”

– Det händer när känslorna är starka i en match. Efteråt kom han fram till mig och la sig platt och bad om ursäkt och jag tog emot den, berättar Hove.