AIK åkte på säsongens första förlust

IK Sirius besegrade formstarka AIK

Gästerna hade en tung dag på Studenternas.

Matchen slutade 3-1.

IK Sirius mot AIK på Studenternas denna söndag.

Den avslutande omgången av vårsäsongen för de båda lagen och inför matchen är AIK alltjämt obesegrade i allsvenskan.



Joakim Persson saknades i Sirius på grund av skada. August Ljungberg gick in i startelvan i hans ställe.

I AIK ersätte Kazper Karlsson avstängde Anton Salétros – och John Guidetti var tillbaka från start.

***



Sirius tog ledningen tidigt i matchen. Dennis Widgren skickade in ett inlägg mot mål – som oväntat gick hela vägen in i nät.



En bit in var AIK nära att kvittera. Benkovic nådde högst på en hörna och fick till en fin nick men bollen gick i stolpen. Sedan fick Sirius ett jätteläge men Nordfeldt kom ut starkt och kunde styra bort bollen.



Sirius uttökade sin ledning genom Robbie Ure där Isak Bjerkebo stod för assisten. Ett märkligt mål där AIK:s mittback Filip Benkovic var skadad och inte kunde springa. Han kunde inte kan göra sig själv rättvisa vid den situationen. Mittbacken signalerade för byte lång innan och varför det inte gjordes var en stor fråga.



I samband med målet gjorde AIK ett dubbelbyte där Benkovic och Kasper Karlsson fick kliva av. Tiedeman Hansen och Victor Andersson kom in i deras ställe.



I början av andra halvlek reducerade AIK till 2-1. John Guidetti fick bollen mot mål, men det lämnades en retur och vem om inte Johan Hove höll sig framme och petade in en retur.



Men glädjen blev inte långvarig för AIK. Kort efter, från egentligen ingenstans, kom Isak Bjerkebo fri och la in 3-1 till Sirius.



AIK kom aldrig tillbaka igen och matchen slutade 3-1 till Sirius.



STARTELVOR:

IK Sirius: Diawara – Voelkerling Persson – Sandberg – Anker – Widgren – Lindberg – Walta – Heier – Ljungberg – Ure – Bjerkebo

AIK: Nordfeldt – Thychosen – Benkovic – Papagiannopoulos – Isherwood – Hove – Csongvai – Besirovic – Karlsson – Guidetti – Celina